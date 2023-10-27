24 Jam di Solo ke Mana Saja? Ini 12 Pilihan Tempat Wisata Hits yang Bisa Dikunjungi

KOTA Surakarta atau Solo, Jawa Tengah punya beragam tempat wisata. Bukan hanya yang bertemakan sejarah dan budaya, tapi juga ada juga pusat kuliner dan wisata kekinian.

Jadi selama 24 jam berada di Solo ada banyak hal yang bisa dicoba atau jelajahi.

Nah, jika liburan ke Solo jangan lupa membeli batik. Kota asal Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini memang terkenal dengan batiknya yang mendunia. Ada pasar batik bahkan kampung batik sekalipun.

Berikut sederet pilihan tempat wisata hits di Solo :

BACA JUGA:

1. Keraton Surakarta

Liburan ke Solo ada baiknya jangan lewatkan berkunjung ke Keraton Surakarta Hadiningrat, istana resmi Kesunanan Surakarta Hadiningrat.

Bangunan ini didirikan sejak tahun 1744 Masehi oleh Susuhunan Pakubuwana II.

Keraton Surakarta

Di sana, masih terdapat peninggalan kasunanan seperti replika pusaka keraton, gamelan, dan benda berharga pemberian raja Eropa.

2. Pura Mangkunegaran

Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat bukan satu-satunya istana di Solo yang menjadi tempat wisata. Ada juga Pura Mangkunegaran.

BACA JUGA:

Tempat kediaman pemimpin Kadipaten Praja Mangkunegaran ini memiliki pendopo bergaya Eropa dan Jawa. Lokasinya sendiri ada di Jalan Ronggowarsito, tak jauh dari Stasiun Solo Balapan.

3. Masjid Raya Sheikh Zayed Solo

Masjid Raya Sheikh Zayed Solo jadi tempat wisata religi di Solo yang sedang hits. Bangunannya menyerupai Grand Mosque Abu Dhabi dengan arsitektur bergaya timur tengah dan diselipkan ornamen nusantara.

4. Kampung Batik Kauman

Kampung Batik Kauman mengajak para wisatawan melihat sendiri bagaimana prose pembuatan kain batik. Lokasi tempat wisata ini terbilang strategis yakni tak jauh dari Kasunanan Surakarta.

5. Pasar Klewer

Ingin wisata belanja di Solo? Coba kunjungi Pasar Klewer. Terletak berdampingan dengan Keraton Surakarta, tempat wisata ini menawarkan aneka batik berupa baju, celana, dan beragam oleh-oleh unik tradisional lainnya.

BACA JUGA:

6. Pasar Triwindu

Tempat wisata bernama Pasar Triwindu cocok bagi Anda yang gemar mengoleksi barang-barang antik. Aneka macam barang antik dan kuno dapat ditemukan pada pasar dekat kawasan Ngarsopuro yang sudah dibangun sejak 1939 silam.

Pasar Triwindu

7. Solo Safari Zoo

Dulu namanya Taman Satwa Taru Jurug Surakarta. Setelah direvitalisasi, namanya diganti Solo Safari Zoo. Pada awal 2023, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming meresmikan Solo Safari Zoo.

Tempat wisata ini menyuguhkan lebih dari 347 satwa dengan 87 spesies satwa Endemik Indonesia. Untuk harga tiketnya dibanderol mulai dari Rp45.000 (anak usia 3 sampai 6 tahun) hingga Rp60.000.

8. Taman Balekambang

Selanjutnya, tempat wisata di Solo yang dapat dikunjungi ada Taman Balekambang. Terbagi atas dua kompleks, taman ini menyuguhkan aneka

tanaman langka seperti beringin putih, kenari, dan apel coklat. Ada juga perahu-perahu hias di kolam yang dapat dinaiki oleh pengunjung.