4 Destinasi Wisata di Bandung Sajikan Pemandangan Cantik dari Ketinggian, Bikin Tentram Jiwa Raga

BANDUNG dan Bandung Barat merupakan tujuan wisata yang populer di Jawa Barat. Ada beragam tempat wisata menarik di wilayah tersebut termasuk pegunungan dan perbukitan dengan pemandangan indah.

Menikmati pemandangan alam yang asri dari ketinggian sangat menyenangkan dan merasa rileks. Bandung bisa menjadi tujuan untuk mendapatkan wisata yang menyajikan view cantik dari ketinggian.

Ada beberapa lokasi wisata di Bandung dan Bandung Barat yang menawarkan spot pemandangan alam dan kota dari atas ketinggian. Cocok untuk Anda yang ingin menghabiskan sisa liburan atau cuti.

Berikut 4 wisata di Bandung yang menyuguhkan pemandangan dari ketinggian.

1. Tangkuban Parahu

Gunung Tangkuban Perahu tentunya sudah tak asing lagi, kan. Ini merupakan salah satu gunung berapi yang meletus pada ratusan tahun lalu. Selain itu, tempat ini juga menyimpan banyak legenda. Salah satunya adalah kisah cinta Sangkuriang dan Dayang Sumbi.

Gunung Tangkuban Perahu

Berada di 2.084 meter di atas permukaan laut (MDPL), kini tempat ini jadi lokasi wisata terbaik. Anda bisa melihat kawah gunung secara langsung. Serta udaranya pun cukup dingin.

2. Stone Garden

Stone Garden Citatah yang terletak di di Puncak Gunung Pawon, Desa Gunung Masigit, Cipatat, Bandung Barat.

Keunikan dari tempat wisata ini, yaitu hamparan gunung batu kapur yang umurnya mencapai lebih dari 20 tahun. Malah pernah ada penemuan fosil binatang koral.

Stone Garden

Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang berkunjung.

3. Bukit Moko

Bukit Moko juga dikenal sebagai Puncak Bintang, di sini Anda akan ditawarkan pemandangan alam yang asri. Deretan pepohonan Pinus dan udara sejuk akan memanjakan mata.

Wisatawan di Bukit Moko

Berlokasi di Kampung Buntis Bongkor, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Jika Anda mengunjunginya pada malam hari, maka akan melihat kerlap kerlip lampu yang dilihat di atas ketinggian bukit ini.