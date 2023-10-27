Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Destinasi Wisata di Bandung Sajikan Pemandangan Cantik dari Ketinggian, Bikin Tentram Jiwa Raga

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |20:03 WIB
4 Destinasi Wisata di Bandung Sajikan Pemandangan Cantik dari Ketinggian, Bikin Tentram Jiwa Raga
Sky Swing di The Lodge Maribaya, Bandung. (Foto: Plukme)
A
A
A

BANDUNG dan Bandung Barat merupakan tujuan wisata yang populer di Jawa Barat. Ada beragam tempat wisata menarik di wilayah tersebut termasuk pegunungan dan perbukitan dengan pemandangan indah.

Menikmati pemandangan alam yang asri dari ketinggian sangat menyenangkan dan merasa rileks. Bandung bisa menjadi tujuan untuk mendapatkan wisata yang menyajikan view cantik dari ketinggian.

Ada beberapa lokasi wisata di Bandung dan Bandung Barat yang menawarkan spot pemandangan alam dan kota dari atas ketinggian. Cocok untuk Anda yang ingin menghabiskan sisa liburan atau cuti.

 BACA JUGA:

Berikut 4 wisata di Bandung yang menyuguhkan pemandangan dari ketinggian.

1. Tangkuban Parahu

Gunung Tangkuban Perahu tentunya sudah tak asing lagi, kan. Ini merupakan salah satu gunung berapi yang meletus pada ratusan tahun lalu. Selain itu, tempat ini juga menyimpan banyak legenda. Salah satunya adalah kisah cinta Sangkuriang dan Dayang Sumbi.

 Ilustrasi

Gunung Tangkuban Perahu

Berada di 2.084 meter di atas permukaan laut (MDPL), kini tempat ini jadi lokasi wisata terbaik. Anda bisa melihat kawah gunung secara langsung. Serta udaranya pun cukup dingin.

 BACA JUGA:

2. Stone Garden

Stone Garden Citatah yang terletak di di Puncak Gunung Pawon, Desa Gunung Masigit, Cipatat, Bandung Barat.

Keunikan dari tempat wisata ini, yaitu hamparan gunung batu kapur yang umurnya mencapai lebih dari 20 tahun. Malah pernah ada penemuan fosil binatang koral.

Ilustrasi

Stone Garden

Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang berkunjung.

 BACA JUGA:

3. Bukit Moko

Bukit Moko juga dikenal sebagai Puncak Bintang, di sini Anda akan ditawarkan pemandangan alam yang asri. Deretan pepohonan Pinus dan udara sejuk akan memanjakan mata.

 Ilustrasi

Wisatawan di Bukit Moko

Berlokasi di Kampung Buntis Bongkor, Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Jika Anda mengunjunginya pada malam hari, maka akan melihat kerlap kerlip lampu yang dilihat di atas ketinggian bukit ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/408/3108230/spot_wisata_murah_dan_anti_mainstream_di_bandung_salah_satunya_gunung_kapur_bekas_dasar_laut-J7qe_large.jpg
Spot Wisata Murah dan Anti-Mainstream di Bandung, Salah Satunya Gunung Kapur Bekas Dasar Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/406/3081907/10_tempat_wisata_di_bandung_seperti_luar_negeri_yang_murah-L8BR_large.jpg
10 Tempat Wisata di Bandung seperti Luar Negeri yang Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/406/3036917/tempat_spa_asyik_di_bandung-rNMI_large.JPG
5 Tempat Spa Nyaman di Bandung, Paling Cocok buat Relaksasi dan Lenyapkan Stres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/408/3035935/orchid_forest_cikole-bw8A_large.JPG
5 Tempat Ngedate Paling Asyik di Bandung, Suasana Syahdu dan Romantis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/408/3030216/curug_maribaya-Zs50_large.JPG
5 Wisata Sungai Terkenal di Bandung, Pas buat Healing Tipis-Tipis Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/408/3017948/the_great_asia_africa_lembang-V9eD_large.JPG
The Great Asia Africa Lembang: Lokasi, Jam Buka, Harga Tiket Masuk dan Fasilitas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement