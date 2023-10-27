Viral Wanita Ini Temukan Bangkai Laba-Laba dalam Pizza Pesanannya, Netizen : Edisi Halloween

PENGALAMAN menjijikkan dialami Georgia Cook (38). Wanita asal London, Inggris itu mengaku menemukan seekor bangkai laba-laba dalam pizza yang dipesannya. Kejadian itu viral setelah dia membagikannya ke media sosial.

Georgia Cook awalnya memesan pizza untuk suaminya Dillon, dan putranya. Ia memesan dari cabang Domino’s Feltham di London Barat, pada awal Oktober. Namun saat pizza tiba, mereka terkejut karena dalam makanan itu ada seekor laba-laba mati.

Ia merasa jijik dan membagikan pengalaman tersebut di TikTok dengan keterangan "edisi Halloween".

“Saya duduk untuk makan pizza dan Dillon berteriak, 'Ada laba-laba di dalam pizza',” kata Georgia seperti dilansir dari Daily Star, Jumat (27/10/2023).

“Itu membuat kami tidak bisa makan seluruhnya dan harganya tidak murah, jadi kami marah,” timpalnya