Resep Puding Cendol dan Tiramisu Dingin, Camilan Kumpul-kumpul di Akhir Pekan

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |23:30 WIB
Resep Puding Cendol dan Tiramisu Dingin, Camilan Kumpul-kumpul di Akhir Pekan
Resep puding cendol, (Foto: Instagram @eddriantjhia)
AKHIR pekan jadi waktu yang sangat pas untuk kumpul-kumpul menyenangkan, entah dengan sanak keluarga atau para sahabat tercinta.

Kumpul-kumpul tentunya tak akan afdol jika tidak sambil menyantap hidangan lezat, sebagai teman ngobrol. Nah, jika bosan dengan hidangan asin, gurih atau pedas, ini saat tepat untuk menyuguhkan hidangan manis yang segar karena bisa disajikan dingin sebagai hidangan kumpul-kumpul di akhir pekan.

Contohnya dua puding dingin satu ini, puding cendol dan puding tiramisu, yang bukan hanya enak serta dingin menyegarkan, tapi juga relatif mudah dibuat sendiri di rumah. Berikut resepnya, sebagaimana dihimpun dari Instagram @eddriantjhia dan @rfebriyanti_, Jumat (27/10/2023)

 

A) Pudding Cendol

 

Bahan yang dibutuhkan;

 

- 1 bungkus agar-agar plain

- 600 mili liter fresh santan

- Sedikit garam

- Cendol

- Gula jawa atau gula kelapa secukupnya

- Air secukupnya

Cara memasak;

1. Campur semua bahan, masak sampai mendidih, lalu masukan cendolnya, aduk sebentar lalu tuang ke dalam mangkok, tunggu sampai set dan dingin.

2. Siapkan gula jawa atau merah, masukan ke dalam panci yang sudah diberi air. Didihkan sampai gula meleleh dan tercampur larut dengan air;

3. Setelah puding set dan dingin, tuang gula merah sebagai vlanya. Puding cendol vla gula merah siap disajikan.

