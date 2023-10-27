Mengenal Jenis Kopi dan Kandungan Kafeinnya, Minuman yang Bikin Mata Melek

KOPI tidak hanya nikmat diminum ketika waktu senggang saja. Namun, kopi sering kali dimanfaatkan seseorang ketika mereka merasa lelah untuk melawan kantuk.

Bukan tanpa sebab, kopi dikenal mengandung kafein yang bisa mendorong energi. Rata-rata secangkir kopi mengandung sekitar 95 mg kafein. Jumlah ini pun cukup membantu seseorang tetap terjaga selama beberapa jam.

Melansir Longevitytechology, Jumat (27/10/2023), kafein merupakan zat psikoaktif alami yang ditemukan pada tumbuhan, termasuk biji kopi, buah kakao, kacang kola, dan daun teh.

Kafein yang ditemukan pada kopi berbeda-beda, tergantung dari jenis kopi dan seberapa banyak takaran yang digunakan. Secangkir kopi berukuran 230 ml umumnya mengandung 80-100 miligram kafein.

Namun, kandungan ini tidak selalu sama di setiap racikan. Kopi seduh umumnya mengandung 70-140 mg kafein pada setiap cangkirnya. Untuk jenis cold brew coffee, dalam secangkir 350 ml, kafein yang terkandung sekitar 153 sampai 238 mg.