Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mengenal Jenis Kopi dan Kandungan Kafeinnya, Minuman yang Bikin Mata Melek

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |22:03 WIB
Mengenal Jenis Kopi dan Kandungan Kafeinnya, Minuman yang Bikin Mata Melek
Mengenal kandungan kopi. (Foto: Freepik)
A
A
A

KOPI tidak hanya nikmat diminum ketika waktu senggang saja. Namun, kopi sering kali dimanfaatkan seseorang ketika mereka merasa lelah untuk melawan kantuk.

Bukan tanpa sebab, kopi dikenal mengandung kafein yang bisa mendorong energi. Rata-rata secangkir kopi mengandung sekitar 95 mg kafein. Jumlah ini pun cukup membantu seseorang tetap terjaga selama beberapa jam.

Melansir Longevitytechology, Jumat (27/10/2023), kafein merupakan zat psikoaktif alami yang ditemukan pada tumbuhan, termasuk biji kopi, buah kakao, kacang kola, dan daun teh.

Kafein yang ditemukan pada kopi berbeda-beda, tergantung dari jenis kopi dan seberapa banyak takaran yang digunakan. Secangkir kopi berukuran 230 ml umumnya mengandung 80-100 miligram kafein.

Namun, kandungan ini tidak selalu sama di setiap racikan. Kopi seduh umumnya mengandung 70-140 mg kafein pada setiap cangkirnya. Untuk jenis cold brew coffee, dalam secangkir 350 ml, kafein yang terkandung sekitar 153 sampai 238 mg.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/298/3162111/kopi-9nb7_large.jpg
Riset: Minum Kopi Setiap Hari Bisa Tingkatkan Kesehatan Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/298/3075670/kopi-Wn8J_large.jpg
Coach Barista Ungkap Rahasia Cara Membuat Kopi Rumahan yang Nikmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/298/3075525/petani_kopi-vlyC_large.jpg
Tantangan Petani Kopi di Pangalengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/298/3072085/kopi-3pQ6_large.jpg
Viral Netizen Ungkap Kopi Americano Cocok untuk Diet, Begini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/298/3070091/kopi-yc01_large.jpg
Begini Tips Menyimpan Kopi agar Tak Merusak Rasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/298/2986367/4-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas-biji-kopi-angin-salah-satunya-NhngqGRvUE.jpg
4 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Biji Kopi, Angin Salah Satunya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement