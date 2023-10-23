Pandangan Ganjar Pranowo Tentang Pahlawan serta Cara Menanamkan Jiwa Pahlawan Kepada Anak

GANJAR Pranowo, salah satu anggota PDIP dan calon presiden saat ini, menawarkan perspektif unik tentang bagaimana generasi muda di era milenial masa kini seharusnya memandang peran pahlawan nasional. Ganjar berpendapat, Pahlawan Nasional masa kini haruslah generasi muda yang mampu kreatif dan cerdas dalam mencapai kemandirian.

Hal Tersebut disampaikan Ganjar saat menghadiri Upacara Hari Pahlawan yang diselenggarakan pada 10 November 2017 di Kantor Gubernuran Jalan Pahlawan. "Spirit Pahlawan Nasional zaman now ya mengisi kemerdekaan. Dengan tindakan kreatif, ekonomi kreatif, berpikir positif, anti hoax, narkoba, dan anti radikal. Buat saya, orang kreatif dan inovatif juga Pahlawan," ucap Ganjar.

Dalam acara Hari Pahlawan tersebut, Ganjar membacakan pidato Menteri Sosial yang menurutnya menjadi motivasi bagi sejumlah pemuda di masa kini. Banyak tokoh terkemuka yang melakukan pengorbanan besar demi mendirikan republik.

Ganjar mengklaim perubahan pola komunikasi generasi muda saat ini melibatkan perilaku tertentu. Sejumlah komunitas konstruktif telah berkembang untuk menumbuhkan pandangan positif, namun ada pula yang senang menyebarkan kebohongan. Terserah mereka yang berani menghentikan orang-orang yang menyebarkan hoax. Ia menegaskan, menyebarkan provokasi dan hoax sama saja dengan mendiskreditkan diri sendiri.

Menurut Ganjar, demi menghargai para pahlawan, anak muda seharusnya menampilkan spirit kepahlawanan agar tidak kehilangan jati diri.

Pentingnya menumbuhkan rasa kepahlawanan di kalangan generasi muda masa kini dengan menanamkan jiwa kepahlawanan dalam diri mereka. Bukan untuk memerangi penjajah, tapi bersaing secara global dalam segala hal dengan rasa patriotisme. Tetaplah setia pada semangatmu terhadap negaramu dan tolaklah tarikan ideologi selain Pancasila.

Anak-anak harus diajarkan sifat-sifat kepahlawanan sejak kecil. Anda tidak diharuskan untuk menyelesaikan program atau kursus pelatihan perpajakan. Selain itu, Anda tidak perlu menggunakan teknik yang sulit. Namun cukuplah bila orang tua menghubungi anaknya secara emosional.