Begini Cara Menyusui yang Benar, Nggak Bikin Bayi Stres

Ibu muda harus tahu, cara menyusui yang benar sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan psikologi bayi. Jangan sampai salah menyusui sehingga si kecil mengalami stres dan ogah menyusu.

Menyusui adalah suatu proses alamiah. Namun, melakukan hal yang alamiah tidaklah selalu mudah sehingga perlu pengetahuan dan latihan yang tepat.

Fakta menunjukkan terdapat 40 persen wanita yang tidak menyusui bayinya karena banyak yang mengalami nyeri dan pembengkakan payudara. Tidak maksimalnya proses menyusui akan berakibat kurang baik, karena isapan bayi sangat berpengaruh pada rangsangan produksi ASI selanjutnya.

Lantas, bagaimana cara menyusui yang benar?

Cara Menyusui yang Benar