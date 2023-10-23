Pura-Pura Sakit Jantung, Pria Ini Berhasil Makan Gratis di 20 Restoran

PENYAKIT jantung memang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, dan ketika terlambat ditangani bisa menghilangkan nyawa. Oleh karena itu, mereka yang mengalami gejala serangan jantung memang harus langsung ditangani dengan serius.

Tapi ternyata hal ini dimanfaatkan oleh seorang pria Lituania untuk makan gratis, bahkan dia berhasil menipu di 20 restoran. Berutung kini aksinya berakhir di sebuah restoran Spanyol.

Pria berusia 50 tahun yang tidak disebutkan namanya tersebut dilaporkan menipu setidaknya 20 restoran, sebagian besar di wilayah Costa Blanca, Spanyol, dengan berpura-pura mengalami serangan jantung. Setelah memesan makanan dan minuman, dia akan berpura-pura mengalami serangan jantung sambil memegangi dadanya dan berpura-pura pingsan di lantai.

Penipuan ini pun terbukti berhasil dengan sangat baik, sampai salah satu pemilik perusahaan mengetahui tindakan pria tersebut. Dia pun menyebarkan foto orang tersebut ke restoran lokal lainnya dan memperingatkan mereka agar tidak terjerumus ke tipuan serangan jantungnya.

Bulan lalu, pria asal Lituania itu berada di El Buen Comer, sebuah restoran di Alicante, menikmati seafood paella dan beberapa gelas wiski ketika staf membawakannya tagihan sebesar 34,85 euro atau sekira Rp588 ribu. Setelah pelayan meninggalkan meja, dia pun langsung bangun dan mencoba pergi, tetapi dihentikan dan diberitahu bahwa dia masih harus membayar tagihannya.

Terlihat kesal, si penipu mengatakan akan mengambil uang dari kamar hotelnya, namun staf tidak membiarkannya pergi. Pria ini pun kemudian berpura-pura terkena serangan jantung. “Itu sangat teatrikal, dia berpura-pura pingsan dan menjatuhkan diri ke lantai. Kami telah mengirimkan fotonya ke semua restoran untuk mencoba menghentikannya agar tidak menipu lagi,” kata manajer El Buen Comer.

Sayangnya, staf restoran tidak termakan tipuannya, bukannya memanggil ambulans mereka malah melapor ke polisi. Ketika petugas tiba di lokasi kejadian, pria yang tampak sakit itu meminta bantuan medis, namun yang tidak dia sadari adalah polisi sudah mengenalinya dari pertemuan di restoran lain di Alicante.