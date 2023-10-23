5 Potret Angga Yunanda di Busan, Disebut Mirip Oppa Korea

POTRET Angga Yunanda di Busan tengah menjadi sorotan warganet. Pasalnya, dia tampil bak Oppa Korea.

Kehadiran aktor dan model Indonesia di Busan adalah untuk menghadiri penghargaan Asia Star Awards 2023 dan Busan International Film Festival (BIFF) 2023.

Dalam beberapa potretnya, Angga Yunanda terlihat sangat cocok mengenakan sejumlah setelan jas. Tak hanya itu, kemesraannya dengan sang kekasih, Shenina Cinnamon dalam ajang yang sama juga turut menjadi sorotan warganet.

Seperti apa potret tampan Angga Yunanda? Mari simak lima potret Angga Yunanda di Busan, yang diambil dari akun Instagramnya @angga pada Senin (23/10/2023).

1. Stunning di Red Carpet





Angga Yunanda terlihat stunning dengan setelan jas berwarna abu gelap, dipadukan dengan kemeja hitam yang dua kancingnya dibuka, plus gaya rambut khas Angga Yunanda yang tersisir rapi.

2. Bintang Film Malice





Di sela-sela BIFF 2023, Angga Yunanda juga ikut dalam sharing session film Malice, di mana dia akan menjadi salah satu bintang utamanya. Film Malice ini digarap sutradara Taiwan, Lim Lung Yin, yang merupakan produksi kerja sama antara Taiwan, Indonesia, dan Republik Ceko.