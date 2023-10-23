Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Karismatik Wi Ha Jun, Bandar Narkoba Ganteng dan Pawang Janda

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |17:30 WIB
5 Potret Karismatik Wi Ha Jun, Bandar Narkoba Ganteng dan Pawang Janda
Potret ganteng Wi Ha Jun, (Foto: Instagram @wi__wi__wi)
A
A
A

SETELAH membuat banyak wanita jatuh cinta lewat perannya di drama hits, Little Women bersama Kim Go Eun, Wi Ha Jun kembali bikin para penikmat drama Korea (drakor) mabuk kepayang lewat penampilannya di drama hits yang sedang tayang, The Worst of Evil.

Sebagai lawan main Ji Chang Wook, di sini Wi Ha Jun hadir sebagai peran antagonis, memerankan Jung Gi Cheol, bandar narkoba tampan yang juga ketua gangster di Seoul, Korea Selatan.

Membintangi drama ini, Wi Ha Jun kabarnya mendapat julukan baru dari warganet, yakni pawang janda karena kembali hadir sebagai pria tampan dan mapan yang mencintai perempuan berstatus janda, seperti di tiga drama sebelumnya yang ia bintangi, Romance is A Bonus Book, 18 Again, dan Little Women.

Jadi penasaran bagaimana potret Wi Ha Jun, si bandar narkoba ganteng sekaligus spesialisasi pawang janda? Dihimpun dari akun Instagram pribadinya, @wi__wi__wi, Senin (23/10/2023) berikut ulasan singkat lima pesona karismatik Wi Ha Jun.

1. Model luxury dunia: Tampan, gagah, karismatik, terkenal dan punya banyak fans di berbagau penjuru dunia, tak heran Wi Ha Jun sudah sejak lama didapuk sebagai brand ambassador dari brand luxury elite dunia, Tag Heuer untuk produk jam tangan.

2. Boyfriendable: Tampil 180 derajat dari gaya penampilannya di drama yang formal, kaku, dan bengis. Dalam kesehariannya, Wi Ha Jun justru tampil soft dan sangat boyfriendable. Contohnya di sini, Wi Ha Jun santai ngafe dengan mengenakan setelan outfit smart look warna monokrom dan kacamata gaya yang bikin terlihat tambah modis.

Halaman:
1 2
      
