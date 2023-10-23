Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Kata A1 dalam Bahasa Gaul Beserta Sejarahnya

Kiswondari , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |12:24 WIB
Arti Kata A1 dalam Bahasa Gaul Beserta Sejarahnya
Mengenal arti kata A1 dalam bahasa gaul. (Foto: Freepik)
A
A
A

ARTI kata A1 dalam bahasa gaul menarik untuk diulas. Kata ini sering kali diucapkan dalam pergaulan di masyarakat dan warganet untuk merujuk sebuah informasi.

Istilah A1 ini tidak hanya digunakan dalam percakapan, tapi judul-judul pemberitaan di media massa.

A1 ini memang terdengar seperti kode bahasa tertentu, tapi apa sebenarnya arti kata A1 dalam bahasa gaul? Simak arti kata A1 dalam bahasa gaul dan asal mula kemunculan istilah A1 tersebut, yang dikutip dari berbagai sumber, Senin (23/10/2023).

Arti Kata A1 dalam Bahasa Gaul

Mengutip Quora, istilah A1 ini diciptakan oleh John Godfrey. Dia merupakan orang yang dipercaya membuat sistem pengkodean informasi ini ketika menjabat sebagai direktur dari Naval Intelligence Division (UK) pada Perang Dunia II.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
