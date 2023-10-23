Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Potret Tokoh Dunia yang Mendukung Palestina

Kiswondari , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |12:41 WIB
7 Potret Tokoh Dunia yang Mendukung Palestina
Tokoh dunia dukung Palestina. (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET tokoh dunia yang mendukung Palestina menarik untuk ditampilkan. Seperti diketahui bahwa konflik bersenhata antara Palestina dan Israel kembali memanas usai serangan kelompok Hamas pada Sabtu (7/10/2023) lalu, sehingga membuat Israel melancarkan serangan balasan ke Jalur Gaza.

Di tengah konflik yang telah berlangsung sejak puluhan tahun ini, ada tokoh-tokoh dunia yang menunjukkan simpatinya pada rakyat Palestina. Bukan hanya kalangan selebritis, tokoh politik dan juga atlet turut memberikan dukungannya untuk pembebasan Palestina dari aksi penjajahan Israel.

Siapa saja tokoh dunia itu? Berikut adalah potret-potret tokoh dunia yang mendukung Palestina, yang dikutip dari berbagai sumber, Senin (23/10/2023).

1. Eric Cantona

Eric

Seorang legenda klub sepak bola Manchester United dan penyerang Perancis Eric Cantona. Dalam postingan Instagramnya @ericcantona, ia mengirim ulang gambar yang aslinya diposting oleh penulis Kanada-Lebanon Najwa Zebian terkait pembebasan Palestina.

2. Bella Hadid

Bella Hadid

Sudah menjadi rahasia umum bahwa model keturunan Belanda-Palestina ini selalu memberikan dukungannya untuk Palestina. Bahkan dalam unggahan yang dikutip ulang akun Twitter @westenthu, Minggu (15/10/2023), Bella Hadid tak khawatir kehilangan pekerjaan karena bela Palestina.

3. Xi Jinping

Xi Jinping

Presiden China Xi Jinping juga turut menyuarakan kemerdekaan Palestina. Xi Jinping mengatakan bahwa China bersedia melakukan upaya bersama Palestina serta secara tegas mendukung politik Palestina, dan meningkatkan koordinasi serta kerja sama di berbagai bidang.

Halaman:
1 2
      
