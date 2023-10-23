Cegah Timbulnya Flek Hitam di Wajah, Aurelia Shearen MasterChef Indonesia Pilih Perawatan Ini

CUACA panas saat ini mengharuskan kita untuk lebih ekstra memakai tabir surya. Begitu pun yang dilakukan Aurelia Shearen MasterChef Indonesia season 9.

Dia cukup sering memakai ketika berada di rumah atau sedang keluar rumah. Bahkan perempuan yang akrab disapa Shearen itu takut muncul flek hitam di wajahnya akibat cuaca panas yang ekstrem.

"Kalau selama ini aku pakainya sunblock sih setiap hari, karena takut banget flek karena aku juga sering masak soalnya lumayan kena panas," kata Aurelia Shearen ditemui di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu (21/10/2023).

Namun, tabir surya saja nyatanya tidak cukup untuk melawan cuaca panas ditambah lagi polusi udara juga tengah tingga.

Pada kesempatan yang sama, dr. Adhika Putra dari MedikPro Daily menyarankan sebuah tambahan treatment Air Needle agat kulit wajah tetap glowing tak ada flek hitam.

"Suhu udaranya luar biasanya kadang 40°, 42° itu akan memberikan dehidrasi pada kulit kemudian juga kecenderungan kulit membentuk flek. Kita sarankan untuk meningkatkan kualitas dari si kulit itu supaya lebih tahan dari luar dengan menggunakan Air Needle," ucap dr. Adhika Putra.