Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cegah Timbulnya Flek Hitam di Wajah, Aurelia Shearen MasterChef Indonesia Pilih Perawatan Ini

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |11:50 WIB
Cegah Timbulnya Flek Hitam di Wajah, Aurelia Shearen MasterChef Indonesia Pilih Perawatan Ini
Aurelia Shearen. (Foto: Okezone/Ayu Utami)
A
A
A

CUACA panas saat ini mengharuskan kita untuk lebih ekstra memakai tabir surya. Begitu pun yang dilakukan Aurelia Shearen MasterChef Indonesia season 9.

Dia cukup sering memakai ketika berada di rumah atau sedang keluar rumah. Bahkan perempuan yang akrab disapa Shearen itu takut muncul flek hitam di wajahnya akibat cuaca panas yang ekstrem.

"Kalau selama ini aku pakainya sunblock sih setiap hari, karena takut banget flek karena aku juga sering masak soalnya lumayan kena panas," kata Aurelia Shearen ditemui di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu (21/10/2023).

Namun, tabir surya saja nyatanya tidak cukup untuk melawan cuaca panas ditambah lagi polusi udara juga tengah tingga.

Aurelia Shearen MasterChef Indonesia season 9

Pada kesempatan yang sama, dr. Adhika Putra dari MedikPro Daily menyarankan sebuah tambahan treatment Air Needle agat kulit wajah tetap glowing tak ada flek hitam.

"Suhu udaranya luar biasanya kadang 40°, 42° itu akan memberikan dehidrasi pada kulit kemudian juga kecenderungan kulit membentuk flek. Kita sarankan untuk meningkatkan kualitas dari si kulit itu supaya lebih tahan dari luar dengan menggunakan Air Needle," ucap dr. Adhika Putra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/611/2977598/tips-memilih-sunscreen-untuk-anak-jangan-sampai-jadi-gosong-karena-main-di-luar-rumah-cul7ldaRXS.jpg
Tips Memilih Sunscreen untuk Anak, Jangan Sampai Jadi Gosong karena Main di Luar Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/611/2963322/kulitnya-lebih-berminyak-pria-disarankan-pakai-tabir-surya-gel-TsKm1oMSNc.jpg
Kulitnya Lebih Berminyak, Pria Disarankan Pakai Tabir Surya Gel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/24/611/2752008/bagaimana-sih-cara-kerja-spf-pada-sunscreen-untuk-melindungi-kulit-sGuGrWO5Y8.jpg
Bagaimana Sih Cara Kerja SPF Pada Sunscreen untuk Melindungi Kulit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/02/611/2640517/bukan-asal-oles-begini-cara-pakai-tabir-surya-yang-benar-kEd0dXJSxX.jpeg
Bukan Asal Oles, Begini Cara Pakai Tabir Surya yang Benar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/14/611/2579020/3-kriteria-tabir-surya-yang-baik-untuk-kulit-jangan-cuma-mahal-ubTiIT5WTM.jpg
3 Kriteria Tabir Surya yang Baik untuk Kulit, Jangan Cuma Mahal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/23/611/2444860/tips-pakai-sunscreen-tanpa-khawatir-jerawatan-Ff688nQJi1.jpg
Tips Pakai Sunscreen Tanpa Khawatir Jerawatan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement