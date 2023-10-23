Makan Tengah Malam Picu Kenaikan Berat Badan, Begini Cara Mengatasinya

Makan tengah malam picu kenaikan berat badan. (Foto: Freepik.com)

KEBIASAAN makan di tengah malam hari ternyata penting untuk diperhatikan. Tidak hanya kapan waktu makan yang baik, tetapi juga soal menu yang dikonsumsi.

Dilansir dari laman Diabetes.co.uk, Senin (23/10/2023) Para ahli mengatakan memilih menu makan malam yang mengenyangkan adalah salah satu cara untuk meghindari kegiatan ngemil larut malam yang ternyata tidak baik untuk tubuh.

Makan larut malam dapat menyebabkan kenaikan berat badan, dan membuat tubuh akan merasa lebih lapar di pagi harinya. Hal ini terjadi sebab kalori yang dibakarnya lebih lambat.

Peneliti Ilmu Gizi di King’s College London, Dokter Berry menjelaskan jam sembilan merupakan batas waktu ideal terakhir seseorang untuk makan.

“Tubuh memiliki jam internal tersendiri untuk dapat mengatur bagaimana kita memproses makanan, dengan makan larut malam hanya dapat menganggu jam tubuh kita,” kata dr Berry.

Tidak hanya itu, beberapa penelitian 2022 pun menunjukkan menganggu jam tubuh dapat mempengaruhi tingkat dimana tubuh membakar kalori. Bahkan penelitian di AS menemukan jika seseorang bangun, dan merasa lebih lapar dari sebelumnya itu berarti pada malamnya kemungkinan Anda telah menikmati makanan ringan yang dimakan pada malam sebelumnya.

Kondisi itu menyebabkan penurunan hormon leptin yang dapat memperingatkan tubuh ketika sudah penuh lalu akan memperlambat laju pembakaran kalori.