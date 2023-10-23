Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Cara Menyembuhkan Luka Lebih Cepat Tanpa Obat, Gunakan Lidah Buaya hingga Bawang Putih

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |05:32 WIB
5 Cara Menyembuhkan Luka Lebih Cepat Tanpa Obat, Gunakan Lidah Buaya hingga Bawang Putih
Cara alami untuk percepat penyembuhan luka. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PROSES penyembuhan luka pada kulit dapat memakan waktu yang cukup lama. Seseorang harus merawat luka dengan sungguh-sungguh untuk mempercepat proses pemulihan.

Namun tak perlu khawatir, ada beberapa cara yang dapat membantu Anda menyembuhkan luka lebih cepat dan mengurangi risiko infeksi. Berikut ini adalah lima cara menyembuhkan luka tanpa obat, dikutip dari Medical News Today, Senin (23/10/2023)

1. Lidah Buaya

Lidah buaya merupakan tanaman yang mengandung zat kaya vitamin dan mineral. Lidah buaya mengandung glukomanan, zat yang membantu regenerasi sel dan menyebabkan tubuh memproduksi kolagen. Zat ini adalah protein yang mendorong penyembuhan luka.

Tinjauan sistematis 2019 menyatakan bahwa lidah buaya dan senyawanya dapat meningkatkan penyembuhan luka. Bukti keseluruhan menunjukkan bahwa obat ini mungkin efektif untuk penyembuhan luka bakar tingkat satu dan dua.

Ulasan tersebut juga menunjukkan bahwa lidah buaya dapat membantu menjaga kelembapan dan integritas kulit sekaligus meredakan peradangan dan mencegah bisul.

2. Madu

Cara cepat sembuhkan luka

Madu memiliki sifat antioksidan, antibakteri, dan anti-inflamasi. Tinjauan 2016 menyatakan bahwa penelitian laboratorium menunjukkan jika madu secara signifikan meningkatkan tingkat penyembuhan luka pada hewan.

Mereka juga mengatakan bahwa madu mengurangi pembentukan bekas luka dan menghambat pertumbuhan bakteri pada luka akut dan luka bakar.

3. kunyit

Kunyit mengandung kurkumin yang memiliki sifat antibakteri, antijamur, dan antiinflamasi. Sebuah ulasan 2016 menunjukkan bahwa kunyit efektif dalam membantu menyembuhkan luka lebih cepat.

Ulasan 2019 juga menunjukkan bahwa kurkumin dalam kunyit dapat meningkatkan produksi kolagen di lokasi luka. Disebutkan juga bahwa kurkumin mendorong diferensiasi fibroblas menjadi miofibroblas, yang memulai proses penyembuhan dan membantu luka sembuh lebih cepat.

4. Bawang putih

Bawang putih mengandung senyawa allicin yang memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi. Menurut ulasan 2020, beberapa uji klinis telah menunjukkan kemanjuran bawang putih dalam mengobati luka.

Dinyatakan bahwa dalam studi praklinis, ekstrak bawang putih menunjukkan potensi penyembuhan luka tergantung dosisnya.

Halaman:
1 2
      
