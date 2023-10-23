Pasien Cacar Monyet Bertambah, Mayoritas Orientasinya Biseksual

KASUS monkeypox atau cacar monyet yang terjadi di Indonesia saat ini sudah mengalami peningkatan. Berdasarkan data harian yang diterima oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia per tanggal 22 Oktober 2023, penderita cacar monyet saat ini sudah menjadi 8 kasus sejak pertama kali dilaporkan pada tanggal 13 Oktober 2023.

Maxi Rein Rondonuwu selaku Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menjelaskan, hingga kini pihak Kemenkes masih mengkonfirmasi hasil pemeriksaan laboratorium terkait temuan yang ada.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, hingga kini kita dapat tujuh kasus konfirmasi monkeypox di Indonesia di tahun ini. Seluruh kasus konfirmasi ditemukan di wilayah DKI Jakarta,” kata Maxi, dikutip dalam keterangan resmi yang didapat MNC Portal.

Menurutnya dari total kasus tersebut, penyakit monkeypox yang berasal dari Jakarta juga sudah memiliki rincian satu kasus dari Jatinegara, satu kasus dari Mampang, satu kasus dari Kebayoran Lama, dua kasus dari Setiabudi, satu kasus dari Grogol Petamburan, dan satu kasus dari Kembangan.

Tidak hanya itu, diduga dari hasil yang didapat seluruh pasien yang tekonfirmasi saat ini juga didominasi oleh laki-laki usia produktif, yaitu sekitar 71 Persen laki-laki berusia 25-29 tahun, dan 29 Persen lainnya berusia 30-39 tahun.