Cegah Kematian, Pentingnya Meningkatkan Kesadaran terhadap Bahaya Kanker Payudara

BANYAK wanita yang meninggal akibat kanker payudara. Oleh karena itu kesadaran terhadap bahaya kanker payudara perlu ditingkatkan.

Pakar Onkologi dari Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia Dr. dr. Samuel Haryono, SpB (K) Onk mengatakan, wanita di bawah usia 40 tahun boleh menjalani pemeriksaan mammografi apabila memiliki riwayat keluarga terkena kanker.

"Banyak yang takut. Kita sepakati 40 tahun, lebih muda dari Eropa. Bisa lebih muda, 26 tahun, bisa dilihat faktor risiko. Mammografi dalam arti skrining," kata Dokter Samuel.

Dikutip dari Antara, mammografi merupakan pemeriksaan radiologi yang ditujukan untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang mengarah pada kanker di area payudara, prosedur itu menggunakan foto X-Ray atau sinar X.

Ia berpendapat, wanita mulai usia 25 tahun bahkan boleh menjalani pemeriksaan ini apabila memiliki faktor risiko kanker termasuk riwayat keluarga dengan kanker.

Selain riwayat keluarga, faktor risiko kanker payudara lainnya antara lain ialah kebiasaan merokok dan terpapar asap rokok atau perokok pasif, menerapkan pola makan yang buruk yakni tinggi lemak dan rendah serat, serta mengonsumsi makanan mengandung zat pengawet atau pewarna.

Pada kesempatan yang sama dalam rangka memperingati bulan peduli kanker payudara pada Bulan Oktober, Curves Indonesia menggelar acara bertajuk Pink Party di Bandung, Jawa Barat. Tema tersebut dipilih karena bulan kesadaran kanker payudara tersebut identik dengan warna pink. Menyesuaikan tema, para peserta menggunakan pakaian berwarna pink.

Selain memberikan edukasi penyakit kanker payudara pada saat seminar, Pink Party juga mengadakan penggalangan dana. Hasil dari penggalangan danan nantinya akan diberikan kepada para penderita kanker payudara yang mengalami kesulitan dalam pengobatan.

Sebagai ketua pelaksana acara, Fetty Apriliani mengatakan, tujuan Curves Indonesia adalah untuk menguatkan para perempuan di Indonesia, terutama yang menderita kanker payudara.

"Salah satu misi Curves Indonesia adalah menguatkan para wanita di Indonesia. Kami berharap para wanita di Indonesia mulai sadar akan kesehatan mereka." Fetty menjelaskan.

Sementara itu, COO Curves Indonesia, Kimberly Mcqueen mengatakan, misi Curves Indonesia adalah untuk meningkatkan kesadaran dan menyebarkan informasi sehingga para wanita dapat mendeteksi dini penyakit kanker payudara.

Kimberly mengatakan, "Acara ini sebagai bentuk kepekaan juga berbagi informasi bagi para perempuan untuk mendeteksi dini di rumah. Karena kanker ini bisa menyerang beragam usia."