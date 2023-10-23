Siapa Saja yang Perlu Mendapatkan Vaksin Cacar Monyet?

KINI Kemenkes melaporkan jumlah kasus cacar monyet meningkat menjadi 8 kasus. Oleh karena itu, harus dilakukan bergai upaya pencegahan penularan agar cacar monyet tidak makin merebak.

Nah, salah satu upaya untuk mencegah cacar monyet, yakni dengan melakukan vaksinasi cacar monyet.

Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik (Alergi dan Imunologi) Prof. dr. Amin Soebandrio, Ph.D, Sp.MK (K) mengatakan, kasus cacar dengan kondisi berat sebenarnya sudah ada sejak lama, untuk itu perlu diberikan vaksin.

Namun kasus cacar yang berat dinyatakan dieliminasi bebas cacar tahun 1980, hal itu karena kasus cacar terakhir itu 1975.

"Lima tahun setelah kasus terakhir, nggak ada lagi kasus baru jadi dinyatakan bebas cacar sehingga setelah itu nggak ada kewajiban vaksin cacar. Kalau dulu semua bayi pasti divaksin cacar, tapi setelah tahun 1980 distop karena virusnya udah nggak ada," jelas Prof Amin kepada media baru-baru ini.

Setelah muncul kembali kasus baru di Indonesia, tentu perlu adanya pemberian vaksin cacar monyet agar penyebarannya tidak semakin luas.

"Walaupun pemberian vaksin itu berdasarkan pada keputusan dunia, tapi perlu dipertimbangkan dan nggak perlu diberikan vaksinasi massal," katanya.

Lantas siapa saja orang-orang yang perlu mendapatkan vaksin cacar monyet?

Prof Amin mengatakan orang-orang yang memiliki kontak erat atau yang bekerja menyeleksi WNA, yang berhak mendapat vaksin cacar monyet.

"Diutamakan mereka-mereka yang belum terkena cacar, terus juga mereka yang kemungkinan kontak dengan kasus-kasus seperti itu, misalnya mereka yang merawat (pasien cacar monyet), yang bekerja menyeleksi pendatang dari negara yang dicurigai, artinya yang mungkin ada kontak sama mereka. Jadi nggak semuanya," paparnya.