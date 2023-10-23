Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kasus Cacar Monyet di Indonesia Bertambah, Ahli Mikrobiologi Imbau Masyarakat Tak Panik

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |12:00 WIB
Kasus Cacar Monyet di Indonesia Bertambah, Ahli Mikrobiologi Imbau Masyarakat Tak Panik
Ahli mikrobiologi imbau masyarakat tidak panik soal kasus cacar monyet. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DINKES DKI Jakarta mengkonfirmasi adanya temuan kasus baru warga Ibu Kota yang terpapar monkeypox atau cacar monyet sejak beberapa waktu lalu. Saat ini terdapat tiga kasus cacar monyet di Indonesia.

Hal itu tentu saja sangat mengkhawatirkan, namun Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik (Alergi dan Imunologi) Prof. dr. Amin Soebandrio, Ph.D, Sp.MK (K) mengimbau masyarakat untuk tidak panik. sebab menurutnya kasus cacar monyet ini tidak seperti Covid-19.

"Kalau dilihat dari penularannya tidak secepat Covid-19 walaupun bisa lewat udara. Kalau kita tertular percikan air liur orang yang terinfeksi, tergigit hewan (liar), atau di kulit kita ada luka kemudian kontak tubuh dengan hewan yang sedang terinfeksi itu bisa tertular," kata Prof Amin saat ditemui MNC Portal di Mandaya Royal Hospital Puri, Jakarta, baru-baru ini.

Kasus cacar monyet

"Tapi sekali lagi tidak seperti Covid-19 yang kalau terhirup langsung tertular dan paru-parunya kena, tidak seperti itu. Waspada tapi jangan panik," tuturnya.

Lantas perlukah seseorang yang melakukan aktivitas di luar menggunakan pakaian tertutup agar terhindar dari virus cacar monyet?

Terkait hal tersebut, Prof Amin mengatakan tidak perlu. Menurutnya langkah preventif yang bisa dilakukan dengan menghindari kontak dengan hewan liar.

"Tak hanya monyet, tapi juga hewan-hewan liar yang ada di sekitar kita. Jangan sampai dicakar digigit oleh hewan itu," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056456/anak-terinfeksi-mpox-ini-hal-yang-wajib-dilakukan-orangtua-60GqhMTBTt.jpg
Anak Terinfeksi Mpox? Ini Hal yang Wajib Dilakukan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056298/cara-mengobati-mpox-sudah-ada-vaksinnya-kwUZ0qZSHp.jpg
Cara Mengobati Mpox, Sudah Ada Vaksinnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056294/apa-yang-harus-dilakukan-seseorang-jika-terinfeksi-mpox-ini-penjelasannya-WsT1iWMiXE.jpg
Apa yang Harus Dilakukan Seseorang jika Terinfeksi Mpox? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056293/ini-kelompok-orang-yang-rentan-terinfeksi-mpox-waspadai-penularannya-I8PyiQJxaU.jpg
Ini Kelompok Orang yang Rentan Terinfeksi Mpox, Waspadai Penularannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056288/mengenal-secara-detail-pola-penyebaran-mpox-penyakit-yang-tengah-jadi-sorotan-who-OdkMBwCalJ.jpg
Mengenal Secara Detail Pola Penyebaran Mpox, Penyakit yang Tengah Jadi Sorotan WHO!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/481/3055961/pendatang-dari-luar-negeri-wajib-skrining-dan-isi-form-health-pass-cegah-penularan-mpox-U5NWwI7Jab.jpg
Pendatang dari Luar Negeri Wajib Skrining dan Isi Form Health Pass, Cegah Penularan Mpox
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement