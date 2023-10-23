Kisah Perempuan Alami Penurunan Berat Badan hingga 25 Kilogram Gara-Gara Asam Lambung

PENYAKIT asam lambung kerap dialami beberapa orang. Biasanya, hal ini membuat seseorang merasakan sakit pada perutnya hingga mual. Namun, ternyata asam lambung yang sangat kronis bisa membuat seorang perempuan turun berat badan hingga 25 kilogram.

Melihat dari TikTok @indahkirei5, Senin (23/10/2023), seorang perempuan yang awalnya memiliki badan cukup berisi tiba-tiba saja berubah menjadi sangat kurus hingga memperlihatkan tulang di tubuhnya.

"Kalau enggak kena asam lambung akut ga akan ngerasain BB (berat badan) turun drastis tinggal 25 kg. Padahal tadinya bb normal-normal aja," tulis Indah dalam unggahan TikTok pribadinya.

Suatu ketika, Indah mengaku sangat mual dan pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Di sana dirinya mendapatkan banyak suntikan.

"Karena sudah enggak kuat sampai sesak, akhirnya masuk RS juga. Lemas banget karena disuntik banyak banget," tulis Indah.

Setelah keadaan dirinya baik-baik saja, Indah diizinkan pulang ke rumah. Namun, bukan berarti dirinya sembuh seutuhnya dari asam lambung yang dimilikinya. Indah mengaku setiap malam terkena panic attack dan mual.

Tidak hanya itu, Indah pun harus menggunakan kaos kaki dan sandal kala di dalam rumah. Walaupun keadaannya tidak terasa nyaman, Indah tidak menyerah untuk sembuh dari penyakitnya ini. Dirinya memiliki tekad yang kuat untuk memiliki berat badan normal seperti dahulu.

Kegigihannya ini bisa dilihat melalui usahanya selalu minum madu untuk lambung dan makan camilan secara rutin untuk mengisi perutnya. Tidak hanya itu saja, Indah juga memilah asupan makanannya. Dia mengaku menghindari makanan berkuah, pedas, dan mi instan. Bahkan, kala badannya demam, Indah juga mengompres sendiri tubuhnya.