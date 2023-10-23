Cuaca Lagi Panas, Ini 4 Tempat Wisata di Baturraden yang Adem Menyegarkan

KECAMATAN Baturraden merupakan tujuan liburan terpopuler di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ada beragam tempat wisata wisata menarik dengan keindahan alam luar biasa di Baturraden. Beberapa di antaranya cocok disambangi saat cuaca panas.

Musim kemarau masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia terutama Pulau Jawa yang membuat cuaca panas menyengat. Dalam beberapa hari ini suhu di Jawa khususnya Jakarta sangat panas. Kondisi ini mendorong banyak orang untuk mencari tempat liburan yang lebih adem dan menyegarkan.

Berkunjung ke Baturraden rasanya cocok jadi pilihan. Baturraden menawarkan wisata pegunungan, air terjun, kebun raya, dan lainnya. Kawasan Baturraden juga sejuk karena berada di kaki Gunung Slamet.

Berikut deretan tempat wisata yang adem di Baturraden.

1. Curug Lawang