Tak Kalah dari Nepal Van Java, Yuk Intip Keindahan Dusun Prampelan di Magelang

KOTA Magelang di Jawa Tengah bisa dibilang surganya wisata alam. Ya, rasa penat seketika lepas, saat Anda menginjakkan kaki di daerah yang subur dengan tanam-tanaman hijau ini.

Deretan tempat wisata alam di Magelang seperti Gunung Andong, Nepal Van Java, Ketep Pass dan beberapa lainnya mungkin sudah kerap di dengar, bagaimana dengan Dusun Prampelan?

Dusun ini memiliki pemandangan yang tak kalah indah dari Dusun Butuh yang kerap diberi sebutan sebagai Nepal Van Java.

(Foto: IG/@malieq_maul95)

Lokasi Dusun Prampelan ini terletak di Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, persis di kaki Gunung Sumbing.

Suasana pegunungan di daerah ini cukup asri layaknya udara di dataran tinggi pada umumnya.

Sepanjang jalan, terdapat hamparan kebun warga di bagian kanan dan kiri yang menyegarkan mata. Langit biru bukan lagi pemandangan langka, kicauan burung bak terapi jiwa.

(Foto: IG/@kopi_munthuk_kaliangkrik)

Jalanannya memang tak semulus di perkotaan, tetapi cukup aman untuk dilalui oleh para pejalan kaki ataupun pengguna transportasi lain seperti sepeda, atau sepeda motor.

Tidak hanya pemandangan dari perkebunan warga, dari jauh wisatawan juga bisa memandangi gagahnya perbukitan dan gunung yang memberikan pemandangan spektakuler.