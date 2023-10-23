Sandiaga Jamin Piala Dunia U-17 2023 dan Konser Coldplay Tak Bentrok

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno menjamin bahwa penyelenggaraan Piala Dunia U-17 dan konser Coldplay di Indonesia tak akan bentrok, meski digelar dalam waktunya bersamaan pada November 2023.

Indonesia akan jadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 pada 10 November hingga 2 Desember nanti. Sementara konser Coldplay di Stasiun Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta berlangsung pada 15 November 2023.

“Piala Dunia U-17 akan berlangsung bersamaan dengan konser Coldplay. Telah kami lakukan koordinasi dan tak akan menjadi masalah, karena sudah diberikan pengaturannya. Strategi kita adalah menggunakan dua event besar ini untuk tidak tumpang tindih,” ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2023).

Dua event besar tersebut, lanjut Sandiaga, akan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) dan pergerakan wisatawan Nusantara (Wisnu). "Tidak akan mengganggu aktivitas lain di Ibu Kota," katanya.

Konser Coldplay dipastikan tetap berlangsung pada 15 November nanti di SUGBK. Sementara Piala Dunia U-17 2023 akan digelar di empat stadion berbeda di Tanah Air; Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta, Stadion Si Jalak Harupat di Bandung, Stadion Manahan di Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya.