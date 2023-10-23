Digelar 9 Desember, Squad Game Indonesia Bakal Jadi Permainan Tradisional Terbesar di Tanah Air

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berkolaborasi dengan Dealls Jobs meluncurkan permainan Squad Game Indonesia dengan hadiah uang tunai Rp256 juta. Kegiatan akan berlangsung di GBK Indoor, Jakarta Pusat, pada 9 Desember 2023.

Permainan yang dilakukan secara offline melibatkan 48 pemain publik figur, 256 pemain umum dari seluruh Indonesia dan 2.400 penonton. Dengan jumlah peserta sangat banyak, maka ini akan jadi permainan tradisional terbesar di Indonesia sekaligus salah satu event terakbar di 2023.

BACA JUGA:

“Tujuannya mendorong lebih banyak permainan Indonesia yang bisa ditampilkan sebagai salah satu sub sektor Ekonomi Kreatif,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2023).