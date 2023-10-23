Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Bule Bersih Pura di Bali, Netizen : Semoga Bukan Konten untuk Dikirim ke Negaranya

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |15:00 WIB
Viral Bule Bersih Pura di Bali, Netizen : Semoga Bukan Konten untuk Dikirim ke Negaranya
Sepasang bule membersihkan pura di Bali. (Instagram @denpasar.viral)
BALI merupakan destinasi andalan Indonesia. Banyak wisatawan terutama dari mancanegara memilih Pulau Dewata sebagai destinasi liburannya. Namun, sampah yang bertebaran di Bali membuat turis tak nyaman. Bahkan, beberapa video memperlihatkan turis ikut bersih-bersih.

Baru-baru ini beredar video di media sosial instagram memperlihatkan pasangan suami istri bersih-bersih pura. Video viral ini diunggah oleh akun instagram @denpasar.viral.

“Matur suksma mister, kedua WNA ini ngayah meresik di Pura,” bunyi caption di unggahan Instagram @denpasar.viral seperti dikutip, Senin (23/10/2023).

Halaman:
1 2 3
      
