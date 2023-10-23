Kacau! Pilot dan Kopilot Semaput Usai Cium Bau Busuk di Ruang Kokpit

SEBUAH insiden mengkhawatirkan terjadi dalam penerbangan pesawat British Airways menuju London, Inggris.

Di mana seorang pilot dan kopilot mendadak jatuh sakit setelah mencium bau busuk di ruang kokpit.

Melansir Mirror, pilot dan kopilot terpaksa memakai masker oksigen setelah melaporkan bau busuk pada ketinggian 30.000 kaki di udara pada Kamis lalu.

Setelah melakukan panggilan darurat, penerbangan British Airways mendarat di Bandara Heathrow setelah lepas landas dari Newcastle.

Ambulans dan pemadam kebakaran bergegas ke pusat laporan kru British Airways, tempat kedua pilot diperiksa sebelum dibawa ke rumah sakit. Mereka dilaporkan tertelungkup dan dikhawatirkan keduanya terkena paparan zat kimia berbahaya.

Salah satu sumber mengatakan kepada The Sun bahwa kejadian ini sangat mengejutkan dan mengkhawatirkan.

“Tetapi yang juga mengejutkan adalah kekhawatiran tentang apa yang mungkin terjadi seandainya kedua awak kokpit ini mabuk ketika mereka masih mengendalikan jet yang penuh sesak di ketinggian 25.000 kaki. Tidak ada gunanya memikirkannya,” sebutnya.

“Investigasi telah dimulai terhadap insiden yang mengkhawatirkan ini,” tambah sumber tersebut.

Pilot di belakang kendali BA Shuttle 13C mendaratkan Airbus A320 yang mendarat di Bandara Heathrow pada pukul 09.14 pagi setelah lepas landas dari Newcastle pada pukul 07.41 pagi.