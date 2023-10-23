Seberapa Berbahaya Turbulensi dan Bisakah Membuat Pesawat Jatuh?

BAGI yang sering bepergian menggunakan pesawat terbang mungkin pernah merasakah turbulensi atau guncangan saat berada di udara. Sebenarnya apa sih turbulensi? Apakah dalam kondisi turbulensi bisa membuat pesawat rusak bahkan terjatuh?

Perlu diketahui bahwa turbulensi sendiri merupakan guncangan yang terjadi di pesawat saat aliran udara berubah secara drastis, seperti melewati cuaca buruk, aliran jet, angin, area pegunungan, menembus awan. Namun, pesawat sudah didesain sedemikian rupa agar aman saat melewati turbulensi.

Melansir Weather.gov, intensitas turbulensi juga terbagi dalam beberapa kategori, yakni light, moderate, severe, dan extreme. Tetapi, seluruh intensitas tersebut tidak dapat membuat pesawat jatuh, meski bisa menyebabkan kerusakan minor.

Sebenarnya, turbulensi juga dapat terdeteksi oleh pilot melalui radar dan juga informasi dari Air Traffic Control (ATC). Namun, ada satu turbulensi yang tak dapat terdeteksi, yaitu Clear Air Turbulence (CAT), yang cukup berbahaya karena bisa membuat pesawat tiba-tiba mengalami guncangan.

Ahli meteorologi mengandalkan berbagai algoritme, satelit, dan sistem radar yang berbeda untuk menghasilkan prakiraan penerbangan terperinci untuk kondisi seperti udara dingin, kecepatan angin, badai petir, dan turbulensi. Mereka menandai di mana dan kapan turbulensi mungkin terjadi.

Dengan menggunakan prakiraan ini, selain panduan dari ATC, pilot berupaya melewati area yang bergejolak dengan menyesuaikan ketinggian untuk mendapatkan penerbangan yang paling mulus.

Hal ini berarti terbang lebih tinggi atau lebih rendah dari ketinggian yang diperkirakan akan terjadi turbulensi, dan berpotensi membakar lebih banyak bahan bakar daripada perkiraan awal. Ini menjadi sebuah upaya yang bisa memakan banyak biaya perjalanan.