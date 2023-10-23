Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Seberapa Berbahaya Turbulensi dan Bisakah Membuat Pesawat Jatuh?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |08:01 WIB
Seberapa Berbahaya Turbulensi dan Bisakah Membuat Pesawat Jatuh?
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

BAGI yang sering bepergian menggunakan pesawat terbang mungkin pernah merasakah turbulensi atau guncangan saat berada di udara. Sebenarnya apa sih turbulensi? Apakah dalam kondisi turbulensi bisa membuat pesawat rusak bahkan terjatuh?

Perlu diketahui bahwa turbulensi sendiri merupakan guncangan yang terjadi di pesawat saat aliran udara berubah secara drastis, seperti melewati cuaca buruk, aliran jet, angin, area pegunungan, menembus awan. Namun, pesawat sudah didesain sedemikian rupa agar aman saat melewati turbulensi.

Melansir Weather.gov, intensitas turbulensi juga terbagi dalam beberapa kategori, yakni light, moderate, severe, dan extreme. Tetapi, seluruh intensitas tersebut tidak dapat membuat pesawat jatuh, meski bisa menyebabkan kerusakan minor.

Sebenarnya, turbulensi juga dapat terdeteksi oleh pilot melalui radar dan juga informasi dari Air Traffic Control (ATC). Namun, ada satu turbulensi yang tak dapat terdeteksi, yaitu Clear Air Turbulence (CAT), yang cukup berbahaya karena bisa membuat pesawat tiba-tiba mengalami guncangan.

Infografis Turbulensi Pesawat

Ahli meteorologi mengandalkan berbagai algoritme, satelit, dan sistem radar yang berbeda untuk menghasilkan prakiraan penerbangan terperinci untuk kondisi seperti udara dingin, kecepatan angin, badai petir, dan turbulensi. Mereka menandai di mana dan kapan turbulensi mungkin terjadi.

Dengan menggunakan prakiraan ini, selain panduan dari ATC, pilot berupaya melewati area yang bergejolak dengan menyesuaikan ketinggian untuk mendapatkan penerbangan yang paling mulus.

Hal ini berarti terbang lebih tinggi atau lebih rendah dari ketinggian yang diperkirakan akan terjadi turbulensi, dan berpotensi membakar lebih banyak bahan bakar daripada perkiraan awal. Ini menjadi sebuah upaya yang bisa memakan banyak biaya perjalanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement