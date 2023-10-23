Ganjar-Mahfud Makan Pecel Usai Tes Kesehatan, Ini 5 Varian Nasi Pecel Terenak di Indonesia

PASANGAN calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyelesaikan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Minggu, 22 Oktober 2023 sekitar pukul 16.15 WIB.

Proses pemeriksaan kesehatan Ganjar dan Mahfud berlangsung sembilan jam dari pukul 07.25 WIB, sebagai bagian dari syarat yang ditetapkan oleh KPU RI untuk jadi kontestan Pilpres 2024.

Usai menjalani tes kesehatan, Ganjar dan Mahfud minum jamu dan makan pecel di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN), Jalan Cemara, Jakarta Pusat. Selain Ganjar dan Mahfud ada juga Ketua TPN Arsjad Rasjid dan Wakil Ketua TPN Andika Perkasa yang ikut serta meminum jamu.

Ganjar dan Mahfud juga menyantap pecel pincuk setelah meminum Jamu yang mereka dapatkan dari pedagang jamu yang kerap berkeliling di kawasan Menteng tersebut.

Berbicara soal Nasi Pecel, makanan tersebut adalah salah satu makanan khas Jawa Timur yang paling gampang untuk dicari. Karena hampir semua seluruh kota di Jawa Timur menjajakan makanan yang enak ini.

Ada banyak varian Nasi Pecel yang ada di Indonesia. Bentuknya memang mirip-mirip namun setiap varian memiliki keunikannya masing-masing. Berikut 5 varian nasi pecel yang paling enak :

1. Pecel Pincuk

Pecel Pincuk adalah varian nasi pecel yang disantap oleh Ganjar dan Mahfud di Media Center TPN Minggu (22/10/2023) sore. Pecel Pincuk sendiri berasal dari kota Madiun dimana biasanya disajikan diatas pincuk daun pisang.

Ganjar-Mahfud

Di samping makan nasi dan sayuran, ada pilihan lauk pendamping seperti tempe mendoan, telur asin, atau sate ati ampela. Madiun dikenal sebagai kota di Jawa Timur yang terkenal dengan varian pecel yang sangat enak.

2. Nasi Pecel Daun Jati Ponorogo

Berbeda dari kebanyakan nasi pecel lainnya, di Kota Reog ini, nasi pecel dikemas dalam daun jati. Selain tampilan yang unik, daun jati juga memberikan aroma yang istimewa saat bersentuhan dengan nasi yang masih panas. Rasanya benar-benar menggugah selera.

Salah satu penjual nasi pecel dengan daun jati yang terkenal di Ponorogo berlokasi di Dukuh Jetak, Desa Mangunsuman, Kecamatan Siman Timur.

3. Nasi Pecel Tulungagung

Sebenarnya, dalam hal bumbu dan kombinasi sayuran, nasi pecel yang berasal dari Tulungagung, Jawa Timur, mirip dengan variasi yang umumnya ditemukan. Namun, yang membuatnya istimewa adalah bahwa nasi pecel ini akan disajikan dengan taburan keripik singkong.

Umumnya, para penjual juga menawarkan beragam pilihan lauk tambahan, seperti ayam goreng, telur dadar, telur mata sapi, dan lain sebagainya.