4 Resep Makanan Diet Praktis, Enak & Mudah

Cari resep makanan diet praktis biar makin semangat turunkan berat badan? Simak beberapa inspirasinya berikut ini!

Resep makanan sehat untuk diet tidak sulit diterapkan dan dapat dibuat di rumah. Biasanya makanan untuk diet ini identik dengan sayuran. Namun jika mengonsumsi makanan yang itu-itu saja tentunya Anda akan bosan. Karena itu, Anda bisa memilih berbagai resep makanan sehat lainnya, tidak hanya sayur saja.

Berikut adalah beberapa resep makanan diet praktis, enak dan mudah dibuat biar makin semangat menjalani pola hidup sehat!

1. Brokoli Ayam

Bahan-bahan:

- 1 buah brokoli

- 1 buah jagung

- 1 telur ayam

- 1 ayam strip pedas

Cara Membuat:

- Rebus semua bahan.