Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Hati-Hati! Ini Jenis Ikan yang Tidak Boleh Dimakan oleh Penderita Kolesterol

Kiswondari , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |18:44 WIB
Hati-Hati! Ini Jenis Ikan yang Tidak Boleh Dimakan oleh Penderita Kolesterol
Jenis ikan yang harus dihindari penderita kolesterol. (Foto: Freepik)
A
A
A

PENDERITA kolesterol memang harus lebih waspada terhadap makanan yang dikonsumsi. Termasuk jenis ikan.

Meski terbilang baik untuk kesehatan dengan mengandung omega, nyatanya ada jenis ikan yang tak bisa sembarangan untuk dikonsumsi penderita kolesterol.

Mengapa demikian? Sebab diketahui ada beberapa jenis ikan yang dapat memicu kadar koleterol tinggi dalam darah. Oleh karena itu, perlu berhati-hati dalam memilih jenis makanan yang akan dikonsumsi termasuk jenis ikan karena berpotensi memicu hiperkolesterolemia atau kolesterol tinggi yang berisiko serangan jantung dan stroke.

Lalu apa saja jenis ikan yang tidak boleh dimakan oleh penderita kolesterol? Dihimpun dari berbagai sumber, Senin (23/10/2023) berikut uraiannya di bawah ini.

1. Ikan salmon

Ikan Salmon

Ikan salmon disebut punya kadar kolesterol tinggi yakni 63 mg dalam 100 gram dengan kalorinya 206, protein 22,1 gram, dan lemak jenuh 2,4 gram.

2. Ikan teri

Ikan banyak dijumapi di pasaran. Jenis ikan satu ini begitu nikmati disantap dengan sambal dan nasi hangat.

Sayang ikan teri merupakan salah satu jenis ikan dengan kadar kolesterol tinggi karena dalam 100 gram ikan teri mengandung 85 miligram kolesterol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/298/3173305/hiu-CwQp_large.jpg
Kenapa Ikan Hiu Mengandung Merkuri yang Tinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/298/3123248/gak_harus_salmon_ini_manfaat_konsumsi_ikan_lokal_untuk_anak-tyRB_large.jpg
Gak Harus Salmon, Ini Manfaat Konsumsi Ikan Lokal untuk Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/298/3028437/naufal-jLSd_large.jpg
Makanan Pinggir Jalan Favorit Naufal Hafidz, Anak Teknik Sipil ITB yang Viral Punya IPK 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/298/2980326/viral-ibu-dan-anak-keracunan-ikan-buntal-hingga-meninggal-dunia-ini-fakta-ikan-nyonya-puff-jF20WJvvs2.jpg
Viral Ibu dan Anak Keracunan Ikan Buntal hingga Meninggal Dunia, Ini Fakta Ikan Nyonya Puff
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/298/2959206/7-jenis-ikan-baik-yang-membantu-mencerdaskan-otak-anak-jHXu7J6L8O.JPG
7 Jenis Ikan Baik yang Membantu Mencerdaskan Otak Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/298/2911533/6-kuliner-nikmat-berbahan-dasar-ikan-khas-nusantara-bikin-lidah-berdansa-qAjQxgwKmc.jpg
6 Kuliner Nikmat Berbahan Dasar Ikan Khas Nusantara, Bikin Lidah Berdansa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement