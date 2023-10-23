Hati-Hati! Ini Jenis Ikan yang Tidak Boleh Dimakan oleh Penderita Kolesterol

PENDERITA kolesterol memang harus lebih waspada terhadap makanan yang dikonsumsi. Termasuk jenis ikan.

Meski terbilang baik untuk kesehatan dengan mengandung omega, nyatanya ada jenis ikan yang tak bisa sembarangan untuk dikonsumsi penderita kolesterol.

Mengapa demikian? Sebab diketahui ada beberapa jenis ikan yang dapat memicu kadar koleterol tinggi dalam darah. Oleh karena itu, perlu berhati-hati dalam memilih jenis makanan yang akan dikonsumsi termasuk jenis ikan karena berpotensi memicu hiperkolesterolemia atau kolesterol tinggi yang berisiko serangan jantung dan stroke.

Lalu apa saja jenis ikan yang tidak boleh dimakan oleh penderita kolesterol? Dihimpun dari berbagai sumber, Senin (23/10/2023) berikut uraiannya di bawah ini.

1. Ikan salmon





Ikan salmon disebut punya kadar kolesterol tinggi yakni 63 mg dalam 100 gram dengan kalorinya 206, protein 22,1 gram, dan lemak jenuh 2,4 gram.

2. Ikan teri

Ikan banyak dijumapi di pasaran. Jenis ikan satu ini begitu nikmati disantap dengan sambal dan nasi hangat.

Sayang ikan teri merupakan salah satu jenis ikan dengan kadar kolesterol tinggi karena dalam 100 gram ikan teri mengandung 85 miligram kolesterol.