Rental Mobil Jadi Lebih Aman bersama TRAC dengan Jaringannya yang Luas

JAKARTA – Rental mobil merupakan solusi ideal bagi yang ingin menjelajahi tempat baru, bepergian dengan keluarga, atau sekadar memenuhi kebutuhan transportasi sementara.

Hal ini seringkali memberikan kebebasan dan kenyamanan yang tidak dapat disaingi oleh transportasi umum. Namun, tidak semua penyedia layanan rental mobil menawarkan pengalaman yang memuaskan bagi pelanggannya.

Karena itu, menggunakan layanan dari jasa rental mobil terdekat dan terpercaya menjadi solusi yang sangat berguna. Itulah mengapa TRAC, sebuah perusahaan rental mobil terkemuka, hadir dengan jaringan yang luas dan layanan yang ramah pelanggan untuk membuat pengalaman rental mobil jadi lebih aman, mudah, dan menyenangkan.

TRAC merupakan perusahaan terbesar dalam penyewaan kendaraan di Indonesia yang berdiri di bawah bendera Astra, yang sudah lebih dari 30 tahun lamanya. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan jumlah mobil sewaan yang kini berjumlah lebih dari 30 ribu unit mobil dengan merk dan jenis yang berbeda.

Selain itu, TRAC juga telah memuaskan ribuan pelanggan dengan jaringan layanan yang tersebar melalui kantor cabang dan outlet rental di lebih dari 20 kota besar seluruh Indonesia, seperti Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Bali, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Balikpapan, Jambi, Banjarmasin, Makassar, Manado, Sangatta, hingga Samosir, dan didukung ratusan bengkel yang mencapai ke daerah-daerah mulai dari Sumatera hingga Papua.

Berikut beberapa alasan mengapa TRAC merupakan mitra yang tepat untuk solusi rental mobil: