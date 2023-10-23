Stylish dan Nyaman, Ini Inspirasi OOTD Celana Kulot untuk Berbagai Occasion

Inspirasi OOTD celana kulot berikut ini cocok untuk berbagai occasion. Kamu pun bisa tetap tampil stylish dan nyaman saat beraktivitas.

Celana kulot menjadi salah satu item hijab fashion yang tak boleh terlewatkan. Selain mudah dalam hal pemakaian, desain yang trendy dan tetap mempertahankan kesantunan membuat kulot disukai banyak orang.

Sekilas terlihat seperti celana kebesaran. Namun itulah daya tarik dari kulot. Jenisnya yang beragam memberikan fleksibilitas lebih bagi para hijabers untuk mix and match dengan atasan apa saja.

Berikut ini sejumlah inspirasi OOTD celana kulot yang modis dan elegan.

Inspirasi OOTD Celana Kulot