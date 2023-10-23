JFW 2024 Resmi Dibuka Lewat Parade Desainer Alumni Lomba Perancang Mode (LPM)

PERHELATAN salah satu pekan mode terbesar di Tanah Air, Jakarta Fashion Week (JFW) 2024 resmi dibuka hari ini, Senin (23/10/2023) Gelaran pekan mode ini sendiri diselenggarakan dengan mengambil lokasi di City Hall, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan.

Beda dari biasanya, JFW 2024 dibuka dengan parade fashion dari koleksi para alumni Lomba Perancang Mode (LPM). Bukan tanpa alasan, di tahun ini LPM merayakan ulang tahunnya yang ke-44.

Parade fashion dibuka oleh koleksi Chossy Latu yang merupakan lulusan LPM tahun 1979. Runway look yang ditampilkan Chossy berupa dress dengan permainan siluet balloon di bagian rok, menampilkan desain klasik dan elegan.

(Foto: MPI/Aldhi Chandra)

Setelah itu, hadir juga koleksi dari Itang Yunasz yang merupakan lulusan LPM tahun 1981 yang dalam opening parade, Itang mengeluarkan dua koleksinya dengan warna yang vibrant dan terlihat sangat effortless.

Lalu, muncul juga beberapa koleksi modern look, mulai dari Temma Prasetyo (lulusan 2018) hingga Ardina Gona Gan (lulusan 2022). Jika dilihat secara keseluruhan, parade fashion di opening ceremony JFW 2024 bak 'fashion transformation' dari tahun ke tahun. Ada semacam pergerakan tren style fashion yang terlihat jelas.