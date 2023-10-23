Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Naik Level, Doyoung NCT Resmi Jadi Duta Merek Global Dolce & Gabbana

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |18:30 WIB
Naik Level, Doyoung NCT Resmi Jadi Duta Merek Global Dolce & Gabbana
Doyoung NCT, (Foto: Dolce & Gabbana)
A
A
A

KABAR menggembirakan dan juga membanggakan dibawa salah satu vokalis utama NCT, Doyoung. Telah naik level dari peran sebelumnya di rumah mode mewah Dolce & Gabbana, Doyoung kini resmi telah menjadi duta merek global.

Dikutip dari Allkpop, Senin (23/10/2023) Doyoung dilaporkan baru-baru ini telah didapuk sebagai duta global atau global ambassador (GA) untuk salah satu rumah mode mewah dan klasik asal Italia Dolce & Gabbana.

Sebelumnya, pelantun hits Kict It, Fire Truck, dan Fact Check tersebut diketahui sudah menjabat sebagai duta merek regional untuk Dolce & Gabbana untuk Korea Selatan dan Jepang.

(Foto: Dolce & Gabbana)

Kini, karena Doyoung dinilai menjalankan perannya dengan baik, selalu berpenampilan pas untuk mewakili estetika dari rumah mode dunia tersebut, yang dipadukan dengan selera gaya fesyennya yang mumpuni, tak heran sekarang Doyoung sudah bertransisi ke peran yang jauh lebih penting, dari brand ambassador Korea dan Jepang menjadi global ambassador.

