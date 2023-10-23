OOTD ala Shaloom Razade, Sepatu dan Aksesori Jadi Andalan

PUTRI sulung Wulan Guritno, Shaloom Razade, memang kerap tampil fashionable. Hal itu pun dia perlihatkan dalam postingan di Instagram, dimana Shaloom selalu menunjukkan penampilannya yang stylish.

Tapi tentu saja ada pakem yang digunakan dalam setiap penampilannya. Lantas, bagaimana sih cara Shaloom memilih outfit?

"Yang penting comfortable, ngapain pakai baju yang risih. Sebenarnya kadang-kadang beauty is pain, tapi buat aku comfortable lebih (penting) aja," ujar Shaloom saat ditemui di acara Launching Playboy Shoes X Muklay.

Shaloom mengatakan elemen terpenting yang kerap diandalkan dari outfitnya adalah sepatu. Oleh karena itu, dia pun lebih corncern untuk memilih sepatu yang berwarna colorful.