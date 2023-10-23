Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

OOTD ala Shaloom Razade, Sepatu dan Aksesori Jadi Andalan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |13:13 WIB
OOTD ala Shaloom Razade, Sepatu dan Aksesori Jadi Andalan
Shaloom Razade. (Foto: Instagram)
A
A
A

PUTRI sulung Wulan Guritno, Shaloom Razade, memang kerap tampil fashionable. Hal itu pun dia perlihatkan dalam postingan di Instagram, dimana Shaloom selalu menunjukkan penampilannya yang stylish.

Tapi tentu saja ada pakem yang digunakan dalam setiap penampilannya. Lantas, bagaimana sih cara Shaloom memilih outfit?

"Yang penting comfortable, ngapain pakai baju yang risih. Sebenarnya kadang-kadang beauty is pain, tapi buat aku comfortable lebih (penting) aja," ujar Shaloom saat ditemui di acara Launching Playboy Shoes X Muklay.

Shaloom

Shaloom mengatakan elemen terpenting yang kerap diandalkan dari outfitnya adalah sepatu. Oleh karena itu, dia pun lebih corncern untuk memilih sepatu yang berwarna colorful.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/194/2907342/selalu-tampil-kompak-shaloom-razade-dan-wulan-guritno-akui-suka-saling-pinjam-item-fashion-AGBnWD21yB.jpg
Selalu Tampil Kompak, Shaloom Razade dan Wulan Guritno Akui Suka Saling Pinjam Item Fashion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/21/612/2905797/potret-shaloom-razade-dulu-vs-sekarang-sudah-imut-sejak-kecil-4GuuRhR63Z.jpg
Potret Shaloom Razade Dulu vs Sekarang, Sudah Imut Sejak Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/27/194/2637512/shalom-razade-mirror-selfie-di-kamar-mandi-gaya-seksinya-bikin-netizen-gemetar-THoa444iI3.jpg
Shalom Razade Mirror Selfie di Kamar Mandi, Gaya Seksinya Bikin Netizen Gemetar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/13/194/2629165/intip-pose-shalom-razade-di-pinisi-seksi-pakai-bra-bandeau-ungu-7U8YmyFcLG.jpg
Intip Pose Shalom Razade di Pinisi, Seksi Pakai Bra Bandeau Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/06/194/2624411/5-potret-shalom-rayakan-ultah-di-restoran-wulan-guritno-manis-pakai-outfit-ala-cewek-kue-eHXCfKunBu.jpg
5 Potret Shalom Razade Rayakan Ultah di Restoran Wulan Guritno, Manis Pakai Outfit ala Cewek Kue!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/08/194/2558308/shalom-razade-pose-pakai-bikini-hitam-tak-kalah-hot-dari-wulan-guritno-Ijx5uA4Khs.jpg
Shalom Razade Pose Pakai Bikini Hitam, Tak Kalah Hot dari Wulan Guritno!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement