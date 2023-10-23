Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Ini Klinik yang Wajib Anda Kunjungi untuk Perawatan Kulit, Tubuh, Rambut, dan Estetika

Karina Asta Widara , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |11:43 WIB
Ini Klinik yang Wajib Anda Kunjungi untuk Perawatan Kulit, Tubuh, Rambut, dan Estetika
Bella Marie France (BMF) Clinic, klinik kecantikan di Plaza Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Tampil cantik dari rambut hingga ujung kaki dan terlihat awet muda pastinya menjadi dambaan setiap wanita di seluruh dunia. Tentunya berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan kecantikan yang diinginkan, mulai dari penggunaan produk perawatan wajah tradisional hingga mengunjungi klinik kecantikan pun dilakukan. 

Di Jakarta sudah banyak bermunculan klinik kencantikan yang menawarkan layanan yang beragam sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan wanita Indonesia. Namun, jika Anda ingin mendapatkan paket perawatan premium lengkap mulai dari kepala hingga ujung kaki, Anda bisa mengunjungi klinik Bella Marie France (BMF) Clinic yang ada di Plaza Indonesia, lantai empat. BMF Clinic menawarkan serangkaian perawatan kecantikan yang dipersonalisasi untuk mengembalikan keremajaan Anda.

Apa itu BMF Clinic?


BMF Clinic merupakan pusat perawatan kecantikan yang dipersembahkan oleh Global Beauty International, dan merupakan hasil dari perpaduan brand antara Marie France Bodyline, Bella Skin Care, dan Svenson Hair Care yang memiliki pengalaman dan keahlian selama lebih dari 24 tahun di industri kecantikan Indonesia, terutama pada perawatan yang berfokus pada kulit, tubuh, rambut, dan estetika.

Halaman:
1 2 3
      
