Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Kesalahan Sarapan yang Tanpa Sadar Kerap Dilakukan Orang

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |22:01 WIB
5 Kesalahan Sarapan yang Tanpa Sadar Kerap Dilakukan Orang
Sarapan. (Foto: Freepik)
A
A
A

SARAPAN adalah salah satu waktu makan paling penting yang akan memberikan kita energi. Namun, sayangnya, banyak dari kita sering kali melakukan kesalahan saat sarapan yang dapat mempengaruhi hari Anda.

Nah, berikut beberapa kesalahan yang tanpa sadari kerap dilakukan saat sarapan, sehingga tubuh tidak memiliki energi yang tepat dan bisa bertahan hingga waktu makan selanjutnya, seperti dilansir dari nutritiouslife.

Melewatkan Sarapan

Banyak orang tidak merasa lapar saat bangun tidur. Namun jika Anda ingin menjaga hormon rasa lapar dan mengatur suasana hati yang baik, sarapan sangat penting.

Jika Anda bukan tipikal orang yang suka sarapan, cobalah setidaknya makan camilan kecil yang sehat, seperti segenggam kacang-kacangan dan buah kering tanpa tambahan gula atau sesendok almond atau selai kacang. Dimana jenis makanan ini mengandung banyak protein dan lemak dalam satu gigitan, sehingga akan membuat kenyang lebih lama.

Terlalu Banyak Karbohidrat

Sarapan cenderung mengandung banyak protein, seperti roti. Makanan seperti ini tidak memiliki nilai gizi tinggi dan akan membuat kamu merasa cepat lapar.

Cobalah untuk mengkonsumsi makanan kaya protein dan serat, seperti telur dan sayuran, yogurt dengan buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Kombinasi sempurna untuk menjaga gula darah tetap stabil dan perut kenyang dalam waktu lama.

Makan Makanan Manis untuk Sarapan

Cobalah untuk mengkonsumsi sarapan dengan makanan rendah gula atau tanpa gula. Beberapa contoh alternatif makanan ini seperti Oatmeal, atau alpukat yang dicampur dengan Greek Yogurt atau bisa menambahkannya dengan mentimun, tomat dan berbagai makanan lain sesuai selera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/298/2966248/sering-kembung-di-pagi-hari-5-makanan-wajib-dihindari-saat-sarapan-fPu0Pi51sc.jpg
Sering Kembung di Pagi Hari? 5 Makanan Wajib Dihindari saat Sarapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/23/298/2869782/menu-sarapan-pagi-sehat-dan-mudah-salah-satunya-telur-45lkmYkO7W.jpg
Menu Sarapan Pagi Sehat dan Mudah, Salah Satunya Telur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/24/298/2770901/selain-enak-sarapan-anak-harus-berisi-gizi-seimbang-dan-variasi-KN3divIwMe.jpg
Selain Enak, Sarapan Anak Harus Berisi Gizi Seimbang dan Variasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/24/298/2770679/5-sarapan-anak-cegah-stunting-murah-meriah-dan-kaya-gizi-BPDN8xXGqu.jpg
5 Sarapan Anak Cegah Stunting, Murah Meriah dan Kaya Gizi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/25/298/2674396/4-menu-sarapan-rendah-kolesterol-yang-sehat-dan-mengenyangkan-RAffQHVXXi.jpg
4 Menu Sarapan Rendah Kolesterol yang Sehat dan Mengenyangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/04/298/2623294/menu-sarapan-rumahan-yang-sehat-dan-sederhana-ala-ade-rai-fmsVNzH3vP.JPG
Menu Sarapan Rumahan yang Sehat dan Sederhana ala Ade Rai
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement