HOME WOMEN LIFE

Hidup Lagi Capek-capeknya, Anak Tasya Kamila Malah Cosplay Jadi Kipas Angin

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |18:33 WIB
Hidup Lagi Capek-capeknya, Anak Tasya Kamila Malah Cosplay Jadi Kipas Angin
Tasya Kamila dan Arrasya Bachtiar. (Foto: Instagram)
A
A
A

PUTRA sulung Tasya Kamila, Arrasya Bachtiar, memang memiliki hobi uniknya yang berbeda dengan pada umumnya. Jika biasanya anak laki-laki memiliki banyak mobil-mobil atau pesawat, berbeda dengan Arrasya yang memilih mengoleksi kipas angin.

Arr bahkan sudah memiliki puluhan koleksi kipas angin, dari yang kecil hingga yang bisa digunakan di kepala. Nah, akibat terlalu banyak mengoleksi kipas anging, nampaknya Arr pun terobsesi menjadi kipas angin.

Hal inilah yang kemudian dilakukan Arr, lantaran cosplay menjadi sebuah kipas angin. Momen itu dibagikan Tasya di akun TikTok pribadinya.

“Hidup lagi capek-capeknya anak gue malah cosplay jadi kipas,” tulis Tasya dikutip MNC Portal Indonesia.

Arrasya Bachtiar

Arrasya pun terlihat menggemaskan saat mengenakan mainan berbentuk baling-baling yang ditempelkan ke dahinya. Baling-baling itu pun bisa berputar layaknya kipas angin.

Siapa sangka, Arr pun terlihat bahagia dengan aksinya cosplay jadi kipas angin ini. Terlihat ia tersenyum lebar saat mainan baling-baling itu berputar di dahinya. “Sejauh ini, ini yang paling jauh,” kata Tasya.

