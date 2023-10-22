3 Fakta Rudy Project, Brand Kacamata Sporty Khas Cawapres Mahfud MD

CALON Wakil Presiden (cawapres) Mahfud MD, sering terlihat menggunakan kacamata sporty yang sudah identik menjadi ciri khasnya. Bahkan, Mahfud MD juga mengenakan kacamata tersebut saat dirinya dan Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden (capres) mendaftarkan diri ke KPU.

Kacamata milik Mahfud MD ini bukan sembarang kacamata biasa. Berdasarkan hasil penelusuran di mesin pencari, kacamata yang dipakai oleh Mahfud MD ini diperkirakan bermerek Rudy Project, brand dari Italia.

Kacamata ini disebut mirip dengan merek Rudy Project karena di tengah frame kacamata ini terdapat simbol logo Rudy Project. Kacamata merek Rudy Project terkenal sebagai kacamata sport. Berikut tiga fakta menarik tentang brand Rudy Project:

1. Merk Asal Italia

Sejarah Rudy Project dimulai pada tahun 1985 ketika Rudy Barbazza, seorang pengusaha Italia, mendirikan perusahaan ini di Treviso, Italia. Awalnya, perusahaan Rudy Project berfokus pada produksi helm sepeda.

Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini mulai berinovasi hingga merambah ke berbagai produk perlindungan mata dan aksesori olahraga lainnya, seperti kacamata matahari, goggle, hingga berbagai aksesori perlindungan mata.

Rudy Project dikenal karena terus menerus mengembangkan teknologi dan desain inovatif dalam produk-produk mereka, terutama dalam bidang perlindungan mata untuk atlet dan pecinta olahraga. Mereka memiliki reputasi untuk produk-produk berkualitas tinggi yang memadukan performa, kenyamanan, dan desain yang estetis.

2. Rudy Project Indonesia

Rudy Project pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2002 silam, di mana Julita M. Saragih, seorang wanita kelahiran Pematang Siantar, mulai memperkenalkannya ke salah satu Klun Golf paling ternama di Jabodetabek. Dengan kata lain, perkembangan produk Rudy Project bermula dari pasar pencinta Golf.

Dari pasar Golf, Rudy Project Indonesia kemudian mulai bertumbuh kembang dan merambah di sektor Motor Harley Davidson atau Motor Gede (Moge), hingga kemudian perlahan memperkenalkan dirinya di olahraga tembak. Di sinilah yang kemudian membuat produk Rudy Project Indonesia mulai sangat booming.

Hal ini juga tidak terlepas dari peran Bambang Trihatmojo, putera presiden ke dua Indonesia, Soeharto. Bambang sangat mempercayai dan selalu memakai produk Rudy Project Indonesia, yang terbukti sangat dengan kualitas yang tinggi, serta safety dari produk tersebut.