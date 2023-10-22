Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Happy 37th Anniversary Hary-Liliana Tanoesoedibjo!

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |15:27 WIB
Happy 37th Anniversary Hary-Liliana Tanoesoedibjo!
Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo. (Foto: Instagram)
A
A
A

PASANGAN Hary dan Liliana Tanoesoedibjo merayakan anniversary pernikahan yang ke-37, hari ini. Kisah cinta keduanya menjadi contoh bagi pasangan muda. 

“We’ve been married for 37 years. Thank you God for always be in our family life. Thank you for Your guidance, protection and blessings. Happy Anniversary, Dear @liliana_tanoesoedibjo,” tulis Hary, yang dipersembahkan kepada Liliana. 

Hary Tanoe dan Liliana Tanoe

Unggahan Hary ini disambut warganet yang melayangkan doa serta ucapan selamat bagi Hary dan Liliana. Warganet mayoritas mengagumi perjalanan pasangan ini yang rukun dan penuh kasih.

“Sehat dan bahagia selalu pak Hary dan Istri Aamiin,” tulis @ida_hii. 

“HWA Bp. Ibu Harry yang terkasih panutan saya kiranya semakin bahagia diberkati untuk menjadi berkat serta bahagia sll bersama kel tercinta,”ujar @sioeling.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
