Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Tragis Alda Risma, Penyanyi Aku Tak Biasa yang Kembali Viral

Kiswondari , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |06:33 WIB
Kisah Tragis Alda Risma, Penyanyi Aku Tak Biasa yang Kembali Viral
Kisah tragis Alda Risma. (Foto: Instagram)
A
A
A

KISAH tragis Alda Risma pernah menjadi sorotan publik belasan tahun silam. Alda Risma adalah penyanyi yang mempopulerkan lagu Aku Tak Biasa pada 1998 lalu dan membawanya memboyong piala Anugerah Musik Indonesia 1998 untuk Artis Solo Wanita Pop Terbaik pada lagu itu.

Lagu ini yang membawa kesuksesan Alda di belantika musik Tanah Air, hingga Alda Risma pun membintangi sejumlah sinetron. Sayang, saat menapaki puncak kesuksesannya, Alda Risma meregang nyawa di tangan kekasihnya sendiri.

Seperti apa kisah tragisnya? Berikut adalah kisah tragis Alda Risma, yang dikutip dari berbagai sumber, Senin (23/10/2023).

Pada 12 Desember 2006, rakyat Indonesia dibuat gempar dengan kabar meninggal dunianya Alda Risma di salah satu kamar hotel kawasan Menteng, Jakarta. Di dalam kamar 432 hotel it, Alda ditemukan terbujur kaku dan sudah tidak bernyawa.

Selain itu, ditemukan sekitar 20 suntikan bekas pakai yang mengandung benzodiazepine, propofol, pethidine, morfin, dan pil analgetik.

Kemudian, Alda Risma pun langsung dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkousuno (RSCM) untuk mendapatkan perawatan intensif. Sayangnya, nyawa Alda Risma tak tertolong karena mengalami overdosis dan keracunan psikotropika.

Beberapa hari setelah meninggal dunia, muncul nama Ferry Surya Prakasa, kekasih Alda Risma yang ditetapkan sebagai tersangka atas kematian penyanyi Alda Risma Elfariani itu. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement