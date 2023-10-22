Kisah Tragis Alda Risma, Penyanyi Aku Tak Biasa yang Kembali Viral

KISAH tragis Alda Risma pernah menjadi sorotan publik belasan tahun silam. Alda Risma adalah penyanyi yang mempopulerkan lagu Aku Tak Biasa pada 1998 lalu dan membawanya memboyong piala Anugerah Musik Indonesia 1998 untuk Artis Solo Wanita Pop Terbaik pada lagu itu.

Lagu ini yang membawa kesuksesan Alda di belantika musik Tanah Air, hingga Alda Risma pun membintangi sejumlah sinetron. Sayang, saat menapaki puncak kesuksesannya, Alda Risma meregang nyawa di tangan kekasihnya sendiri.

Seperti apa kisah tragisnya? Berikut adalah kisah tragis Alda Risma, yang dikutip dari berbagai sumber, Senin (23/10/2023).

Pada 12 Desember 2006, rakyat Indonesia dibuat gempar dengan kabar meninggal dunianya Alda Risma di salah satu kamar hotel kawasan Menteng, Jakarta. Di dalam kamar 432 hotel it, Alda ditemukan terbujur kaku dan sudah tidak bernyawa.

Selain itu, ditemukan sekitar 20 suntikan bekas pakai yang mengandung benzodiazepine, propofol, pethidine, morfin, dan pil analgetik.

Kemudian, Alda Risma pun langsung dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkousuno (RSCM) untuk mendapatkan perawatan intensif. Sayangnya, nyawa Alda Risma tak tertolong karena mengalami overdosis dan keracunan psikotropika.

Beberapa hari setelah meninggal dunia, muncul nama Ferry Surya Prakasa, kekasih Alda Risma yang ditetapkan sebagai tersangka atas kematian penyanyi Alda Risma Elfariani itu.