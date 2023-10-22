Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Irfan Hakim Bersama Hewan Peliharaan, Nomor 4 Sempat Viral karena Warna Kulit

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |05:30 WIB
Potret Irfan Hakim Bersama Hewan Peliharaan, Nomor 4 Sempat Viral karena Warna Kulit
Irfan Hakim bersama bayi binturong. (Foto: Instagram/@irfanhakim75)
A
A
A

IRFAN Hakim dikenal sebagai salah satu artis pencinta hewan. Banyak sekali hewan yang dipeliharanya, mulai dari hewan berukuran kecil sampai dengan besar.

Seolah tak puas sudah memelihara ratusan hewan, dia terus memperbarui rumah yang ditinggali olehnya dan keluarga agar bisa menambah hewan yang dipeliharanya.

Dimulai dari memelihara hewan biasa sampai hewan langka, Irfan Hakim selalu membagikan kebersamaannya bersama para hewan peliharaan dalam Instagram pribadinya dan YouTube.

Berikut lima potret Irfan Hakim yang dikutip dari akun Instagram @irfanhakim75, Senin(23/10/2023).

1. Momen bersama alpaca

Irfan Hakim

Presenter kelahiran Bandung, 15 Oktober 1975 ini memiliki hewan peliharaan alpaca lho. Sering kali dia membagikan momen kebersamaan bersama alpaca dalam channel YouTube maupun Instagram pribadinya. Tak hanya satu, presenter senior ini memelihara tiga ekor alpaca di rumahnya.

2. Mengasuh bayi binturong

Irfan Hakim

Selain alpaca, Irfan Hakim juga memelihara binturong Sumatera. Tentu saja bayi kembar binturong ini didapatkan dari penangkaran dengan surat resmi.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Satwa ini dikenal sebagai bearcat atau kucing beruang.

