Tanggal 23 Oktober Hari Apa? Ini Penjelasannya

OKTOBER terdapat 31 hari dalam satu bulan. Setiap harinya akan ada momen penting, meski itu bukan hari besar seperti libur nasional.

Salah satunya yang terjadi pada 23 Oktober, di mana akan ada peringatan seperti Hari Jadi Kota Pontianak. Tentu ini sangat berarti bagi masyarakat di sana.

Selain itu, ada dua momen lagi yang terjadi pada 23 Oktober ini. Apa saja itu? Berikut penjelasannya

Hari Macan Tutul Salju Internasional

Hari Macan Tutul Salju Internasional dirayakan setiap tanggal 23 Oktober sejak 2014. Peringatan tersebut diprakarsai oleh negara-negara di mana macan tutul salju dapat ditemukan seperti Uzbekistan, Tajikistan, Rusia, Pakistan, Mongolia, Kirgistan, Kazakhstan, India, Cina, Bhutan, dan Afganistan.

Pada tanggal 23 Oktober 2013, negara-negara tersebut menandatangani Deklarasi Bishkek tentang konservasi macan tutul salju pada Forum Macan Tutul Salju Global yang pertama di ibu kota Kirgistan, Bishkek. Tujuan utama peringatan hari tersebut adalah untuk menunjukkan pentingnya konservasi macan tutul salju dan meningkatkan kesadaran tentang perlindungan hewan tersebut.

Festival Chung Yeng