HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Punya Inner Beauty Menonjol, Anda Termasuk?

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |23:00 WIB
4 Zodiak Punya <i>Inner</i> <i>Beauty</i> Menonjol, Anda Termasuk?
Zodiak dengan inner beauty kuat, (Foto: Nikitabuida/Freepik)
A
A
A

TIDAK bisa dipungkiri, penampilan luar memang sangat penting karena inilah yang pertama kali dilihat oleh orang lain dalam menilai seseorang.

Namun, yang juga tak kalah penting adalah kecantikan dari dalam atau inner beauty seseorang yang bisa terpancar melalui tindakan, karakter diri atau sikap nyata. Mengingat kecantikan dari dalam ini dapat dilihat bagaimana seseorang bertingkah laku, berbicara, hingga menanggapi orang lain.

Uniknya, menurut astrologi ada empat zodiak tertentu yang punya inner beauty lebih menonjol daripada yang lain. Penasaran? Intip paparannya, sebagaimana dilansir dari Astrotalk, Minggu (22/10/2023)

1. Pisces: IJnner beauty dari seorang Pisces, karena dirinya punya hati yang lemah lembut, kepekaan tinggi, dan sifat penyayangnya itu menjadikan para Pisces jadi orang yang setia, tulus, perhatian, dan penuh empati terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya.

2. Libra: Para Libra hadir dengan inner beauty yang tercermin dari sikapnya yang ramah, adil, dan tak suka membanding-bandingkan orang lain. Tak heran ia memperlakukan semua orang itu sama atau setara dengannya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
