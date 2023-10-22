Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Leo hingga Cancer, 5 Zodiak Beruntung dalam Percintaan di Tahun 2024

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |20:00 WIB
Leo hingga Cancer, 5 Zodiak Beruntung dalam Percintaan di Tahun 2024
Zodiak hoki soal percintaan di 2024, (Foto: Freepik)
A
A
A

SETIAP orang punya keberuntungan di aspek yang berbeda-beda dalam hidupnya. Ada yang mulus secara karir, keluarga, keuangan, dan tak sedikit pula yang beruntung soal percintaan.

Keberuntungan mau pun hoki untuk urusan percintaan ternyata sedikit bisa dipengaruhi oleh astrologi dari tanda zodiak yang dimiliki. Mengutip Astroasage, Minggu (22/10/2023) diprediksikan ada lima zodiak yang akan beruntung soal percintaan di tahun 2024. Simak penjelasan singkatnya di bawah ini.

1. Taurus: Para Taurus dikenal karena memiliki sifat yang sabar dan setia. Dalam hal percintaan, orang-orang berzodiak ini mudah diandalkan dan punya tekad yang keras, serta sangat beruntung untuk urusan mendapat pasangan, salah satunya mudah mendapat pasangan yang romantis.

2. Cancer: Para Cancer memiliki daya tarik yang menarik, tak heran begitu berpengaruh pada kehidupan percintaannya. Selain itu, sebagai pasangan para Cancer adalah orang yangh mudah memahami dan mendukung pasangannya, sehingga bisa punya hubungan asmara yang kuat dan intim serta tak akan ragu untuk mencari cinta yang mengobarkan jiwanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement