Leo hingga Cancer, 5 Zodiak Beruntung dalam Percintaan di Tahun 2024

SETIAP orang punya keberuntungan di aspek yang berbeda-beda dalam hidupnya. Ada yang mulus secara karir, keluarga, keuangan, dan tak sedikit pula yang beruntung soal percintaan.

Keberuntungan mau pun hoki untuk urusan percintaan ternyata sedikit bisa dipengaruhi oleh astrologi dari tanda zodiak yang dimiliki. Mengutip Astroasage, Minggu (22/10/2023) diprediksikan ada lima zodiak yang akan beruntung soal percintaan di tahun 2024. Simak penjelasan singkatnya di bawah ini.

1. Taurus: Para Taurus dikenal karena memiliki sifat yang sabar dan setia. Dalam hal percintaan, orang-orang berzodiak ini mudah diandalkan dan punya tekad yang keras, serta sangat beruntung untuk urusan mendapat pasangan, salah satunya mudah mendapat pasangan yang romantis.

2. Cancer: Para Cancer memiliki daya tarik yang menarik, tak heran begitu berpengaruh pada kehidupan percintaannya. Selain itu, sebagai pasangan para Cancer adalah orang yangh mudah memahami dan mendukung pasangannya, sehingga bisa punya hubungan asmara yang kuat dan intim serta tak akan ragu untuk mencari cinta yang mengobarkan jiwanya.