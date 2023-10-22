Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Obsesi Perawatan Diri dengan Skincare, Virgo Salah Satunya

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |15:00 WIB
3 Zodiak Obsesi Perawatan Diri dengan Skincare, Virgo Salah Satunya
3 zodiak extra soal perawatan diri, (Foto: Freepik)
A
A
A

APAKAH Anda termasuk seseorang yang sangat menjaga kesehatan dan kecantikan kulit dengan perawatan diri, salah satunya dengan pemakaian produk-produk skincare?

Semua ini bertujuan sebagai kebersihan dan juga kesehatan diri, serta salah satu cara untuk memanjakan diri. Dilihat dari karakter atau sifat yang diturunkan oleh zodiak, dilansir dari Bustle, Minggu (22/10/2023) ternyata ada loh yang menurut astrologi, tiga zodiak tertentu yang lebih esktra dan suka melakukan perawatan kulit wajah, berikut uraian singkatnya.

1. Aries: Para pemilik zodiak satu ini disebut obsesi melakukan perawatan dengan menggunakan aneka skincare, mengingat karena memiliki kepribadian yang senang mencoba hal-hal baru hingga bereksperimen dengan produk dan rutinitas pada perawatan kulitnya tanpa ada rasa takut untuk kulitnya.

2. Virgo: Rela melakukan perawatan kulit extra sebelum tidur dan sederet rutinitas perawatan diri pada kulit wajah dan tubuhnya dengan aneka produk skincare berbahan alami, merupakan salah satu bentuk para Virgo untuk memanjakan dirinya sendiri alias bentuk self-love.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement