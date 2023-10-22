Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Berani Sering Ubah Warna Rambut

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |12:00 WIB
3 Zodiak Berani Sering Ubah Warna Rambut
Zodiak sering ubah warna rambut, (Foto: Freepik)
A
A
A

MENGUBAH gaya rambut, baik itu model potongan atau warna rambut merupakan salah satu bentuk transformasi penampilan yang paling mudah dilakukan tapi berdampak cukup besar pada gaya keseluruhan seseorang.

Nah, apakah Anda termasuk tipe orang yang hobi mewarnai rambut atau bahkan sering berganti-ganti warna? Menariknya, jika dilihat dari astrologi, disebut ada beberapa tanda zodiac yang punya kesukaan, karakter seperti ini loh! Apa saja? Intip paparan singkatnya, sebagaimana dilansir dari Bustle, Minggu (22/10/2023)

1. Aries: Para Aries yang hobi mewarnai rambut, adalah tipe orang yang tak masalah jika baru saja menghabiskan waktu enam bulan untuk mengubah warna rambutnya jadi warna terang, lalu kembali mewarnai rambutnya dengan warna yang cerah karena ia suka mengikuti tren yang ada di media sosial.

 BACA JUGA:

2. Gemini: Tipe individu yang membutuhkan sesuatu untuk menunjukkan sisi keceriaan dirinya agar tak terjebak dengan kesedihan. Mencari jalan keluar salah satunya dengan cara mewarnai rambut dengan warna-warna neon nan mencolok, seperti oren, hijau dan lain-lain dan sukses bikin semua orang menjadi kagum padanya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement