3 Zodiak Berani Sering Ubah Warna Rambut

MENGUBAH gaya rambut, baik itu model potongan atau warna rambut merupakan salah satu bentuk transformasi penampilan yang paling mudah dilakukan tapi berdampak cukup besar pada gaya keseluruhan seseorang.

Nah, apakah Anda termasuk tipe orang yang hobi mewarnai rambut atau bahkan sering berganti-ganti warna? Menariknya, jika dilihat dari astrologi, disebut ada beberapa tanda zodiac yang punya kesukaan, karakter seperti ini loh! Apa saja? Intip paparan singkatnya, sebagaimana dilansir dari Bustle, Minggu (22/10/2023)

1. Aries: Para Aries yang hobi mewarnai rambut, adalah tipe orang yang tak masalah jika baru saja menghabiskan waktu enam bulan untuk mengubah warna rambutnya jadi warna terang, lalu kembali mewarnai rambutnya dengan warna yang cerah karena ia suka mengikuti tren yang ada di media sosial.

BACA JUGA:

2. Gemini: Tipe individu yang membutuhkan sesuatu untuk menunjukkan sisi keceriaan dirinya agar tak terjebak dengan kesedihan. Mencari jalan keluar salah satunya dengan cara mewarnai rambut dengan warna-warna neon nan mencolok, seperti oren, hijau dan lain-lain dan sukses bikin semua orang menjadi kagum padanya.

BACA JUGA: