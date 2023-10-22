Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Awas Salah Pakai Micellar Water Malah Bikin Kulit Wajah Rusak Loh

Chindy Aprilia , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |21:08 WIB
Awas Salah Pakai Micellar Water Malah Bikin Kulit Wajah Rusak Loh
Perawatan Kulit. (Foto: Freepik)
MEMBERSIHKAN wajah adalah salah satu kegiatan rutin yang harus dilakukan setelah selesai menggunakan makeup, atau berkegiatan di luar ruangan. Kegiatan membersihkan wajah ini tentunya tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Kondisi wajah yang dimiliki seseorang tentunya memiliki karakter yang berbeda, ada yang memiliki kondisi sensitif, normal, dan mudah berjerawat. Untuk itu, membersihkan wajah pun harus diperhatikan dengan betul.

Dokter Mario Johan selaku Dokter sekaligus Health Influencer menjelaskan, salah membersihkan wajah dapat merusak skin barrier. Apalagi, jika Anda pengguna micellar water.

“Jadi micellar water itu water based, bukan oil based,” kata dr Johan, dikutip dalam akun TikToknya @dr.mariojohan

Micellar water yang aman untuk tidak dibilas yaitu micellar water yang diformulasikan dengan surfaktan yang baik, dan pH nya mendekati pH kulit sehingga aman digunakan. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah produk micellar water yang memiliki pH basa dan menggunakan surfaktan harsh.

“Nah kalau ini ketinggalan di kulit itu bisa bikin skin barrier rusak. Jadi kalau pakai micellar water itu coba dibaca petunjuk pemakaiannya gitu,” ucap dr Johan.

Namun berbeda ceritanya jika micellar water tersebut memiliki kandungan bermanfaat untuk kulit sehingga apabila dalam petunjuk pemakaiannya juga dianjurkan tidak dibilas, berarti aman untuk dilakukan.

