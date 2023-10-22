7 Makanan yang Ampuh Menurunkan Gula Darah

PUNYA gula darah yang tinggi tak baik untuk kesehatan tubuh. Oleh karena itu jika gula darah tinggi, maka sebaiknya segera diturunkan agar tidak memicu berbagai penyakit seperti diabetes.

Rupanya ada sejumlah makanan yang mampu menurunkan kadar gula darah. Dilansir dari Byramhealthcare, terdapat sejumlah makanan yang cocok untuk menurunkan gula darah, apa saja?

1. Stroberi

Stroberi kaya akan antioksidan dan telah terbukti menurunkan kadar kolesterol dan insulin. Anda dapat memilih stroberi untuk menjadi cemilan sehat anda.

2. Kayu Manis

Kayu manis telah terbukti membantu mengatur kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menurunkan kadar hemoglobin A1c. Kayu manis dapat ditambahkan ke hampir semua makanan atau minuman untuk menambahkan perasa.

3. Sayuran non tepung

Sayuran dibagi menjadi dua macam yaitu sayuran yang mengandung tepung dan non tepung. Sayuran non tepung tentunya lebih sehat karena mengandung gula yang lebih rendah dan mengandung serat yang tinggi. Sayuran jenis ini sangat cocok untuk makanan sehat penderita diabetes karena berkhasiat mengatur kadar gula darah.

Sayuran non tepung ternyata banyak macamnya dan bisa menjadi pilihan untuk menjadi menu makanan yang anda pilih. Berikut macam-macam sayuran non tepung: artichoke, asparagus, alpukat, brokoli, kubis, bunga kol, seledri, mentimun, kacang hijau, zukini, jamur, zaitun, bawang, labu, tomat.

4. Kacang-kacangan

Kacang memiliki kadar serat yang tinggi dan sebagian besar mengandung karbohidrat yang dapat dicerna dengan rendah, sehingga tidak akan meningkatkan gula darah. Jenis kacang-kacangan terbaik untuk penderita diabetes antara lain almond, kacang brazil, kacang mete, hazelnut, kacang macadamia, pecan, pistachio, dan walnut. Meski tinggi lemak sehat, namun pastikan mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan