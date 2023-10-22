Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Makanan yang Ampuh Menurunkan Gula Darah

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |04:26 WIB
7 Makanan yang Ampuh Menurunkan Gula Darah
Kacang-kacangan. (Foto: Plantura)
A
A
A

PUNYA gula darah yang tinggi tak baik untuk kesehatan tubuh. Oleh karena itu jika gula darah tinggi, maka sebaiknya segera diturunkan agar tidak memicu berbagai penyakit seperti diabetes.

Rupanya ada sejumlah makanan yang mampu menurunkan kadar gula darah. Dilansir dari Byramhealthcare, terdapat sejumlah makanan yang cocok untuk menurunkan gula darah, apa saja?

 stroberi

1. Stroberi

Stroberi kaya akan antioksidan dan telah terbukti menurunkan kadar kolesterol dan insulin. Anda dapat memilih stroberi untuk menjadi cemilan sehat anda.

 BACA JUGA:

2. Kayu Manis

Kayu manis telah terbukti membantu mengatur kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menurunkan kadar hemoglobin A1c. Kayu manis dapat ditambahkan ke hampir semua makanan atau minuman untuk menambahkan perasa.

3. Sayuran non tepung

Sayuran dibagi menjadi dua macam yaitu sayuran yang mengandung tepung dan non tepung. Sayuran non tepung tentunya lebih sehat karena mengandung gula yang lebih rendah dan mengandung serat yang tinggi. Sayuran jenis ini sangat cocok untuk makanan sehat penderita diabetes karena berkhasiat mengatur kadar gula darah.

Sayuran non tepung ternyata banyak macamnya dan bisa menjadi pilihan untuk menjadi menu makanan yang anda pilih. Berikut macam-macam sayuran non tepung: artichoke, asparagus, alpukat, brokoli, kubis, bunga kol, seledri, mentimun, kacang hijau, zukini, jamur, zaitun, bawang, labu, tomat.

 BACA JUGA:

4. Kacang-kacangan

Kacang memiliki kadar serat yang tinggi dan sebagian besar mengandung karbohidrat yang dapat dicerna dengan rendah, sehingga tidak akan meningkatkan gula darah. Jenis kacang-kacangan terbaik untuk penderita diabetes antara lain almond, kacang brazil, kacang mete, hazelnut, kacang macadamia, pecan, pistachio, dan walnut. Meski tinggi lemak sehat, namun pastikan mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/298/3181277//frozen_food-0rHj_large.jpg
Tips Hidup Sehat dan Praktis dengan Makanan Beku, Ini 3 Stok Ideal di Freezer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/298/3180536//sup_krim-GfIb_large.jpg
Hujan-Hujan Enaknya Masak Cream Soup, Ini Resepnya ala Restoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179785//wajah-Ky4N_large.jpg
4 Makanan yang Bikin Kulit Sehat dan Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/298/3179129//sukiyaki-jv8X_large.jpg
Resep Sukiyaki, Makanan Berkuah khas Jepang Cocok Disantap saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/298/3170156//cuka_apel-YLBR_large.jpg
5 Keajaiban Cuka Apel, Bisa Bunuh Bakteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/482/3170155//matcha-Vh6K_large.jpg
Viral! Perempuan Ini Anemia Akut Gegara Sering Konsumsi Matcha
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement