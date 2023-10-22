Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Makanan Ini Bantu Lancarkan Sistem Pencernaan, Ada Apel hingga Tempe

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |03:00 WIB
4 Makanan Ini Bantu Lancarkan Sistem Pencernaan, Ada Apel hingga Tempe
Makanan untuk memperlancar saluran cerna. (Foto: Freepik.com)
SISTEM pencernaan yang lancar adalah kunci untuk menjaga kesehatan tubuh. Sembelit menjadi permasalahan bagi sebagian orang, dan kerap mengandalkan obat pencahar yang instan untuk membantu mengatasi kondisi tersebut.

Alih-alih mengkonsumsi obat, mungkin ada baiknya untuk mencoba beberapa makanan ini untuk memperlancar pencernaan Anda. Apa saja? Berikut adalah daftarnya dikutip dari Healthline, Senin (23/10/2023).

1. Apel

Apel adalah sumber yang kaya pektin, serat larut. Pektin melewati pencernaan di usus kecil dan kemudian dipecah oleh bakteri baik di usus besar. Proses tersebut meningkatkan volume tinja dan oleh karena itu biasanya digunakan untuk mengatasi sembelit dan diare. Apel juga telah terbukti menurunkan risiko infeksi usus, serta peradangan di usus besar.

2. Biji Chia

Biji Chia

Biji chia adalah sumber serat yang sangat baik, yang menyebabkannya membentuk zat seperti gelatin di perut setelah dikonsumsi.

Zat tersebut bekerja seperti prebiotik, mendukung pertumbuhan bakteri sehat di usus dan berkontribusi pada pencernaan yang sehat. Kandungan seratnya juga membantu meningkatkan keteraturan usus dan melancarkan buang air besar.

3. Pepaya

Pepaya mengandung enzim pencernaan yang disebut papain. Enzim papain membantu selama proses pencernaan dengan membantu memecah serat protein. Papain juga dapat meringankan gejala sindrom iritasi usus besar (IBS), seperti sembelit dan kembung.

